Santa renovó licencia de piloto y ya está listo para volar

Santa Claus renovó con éxito su licencia de piloto comercial, aprobando un examen escrito además del control de salud -pese a que tenía altos niveles de azúcar- y puede volar para Navidad, dijo el jueves el Departamento de Transporte de Canadá.

Santa recibió la renovación de manos del ministro de Transporte Marc Garneau, un ex astronauta, según un video publicado en Twitter por Transport Canada.

#ICYMI- #Santa renewed his commercial pilot’s license! Watch what happened behind the scenes during his exam https://t.co/eAwBFMJFtIpic.twitter.com/hK6THmPdeU