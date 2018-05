976x659 Oferta gourmet. The Guenther House. Atractivo: Perfecto para el brunch y cuenta con boutique de cocina y museo. Recomendación: Strawberry waffles y café especial de la casa. IG: @theguentherhouse. (Cortesía de The Guenther House)

976x659 Qué hacer. San Antonio Museum of Art. También conocido como SAMA, se especializa en el arte de América, incluyendo el arte popular precolombino, colonial español y latinoamericano, aunque también encontrarás grandes obras de arte contemporáneo. Visita su exhibición con motivo del 300 aniversario de la ciudad: Spain: 500 Years of Spanish Painting from the Museums of Madrid, disponible del 22 de junio al 16 de septiembre de 2018. Visita www.samuseum.org.