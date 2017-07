Sam Cossman, el aventurero que le teme a las arañas

Jalisco

Sam Cossman es un explorador, un aventurero y un documentalista que se ha metido al fondo de los volcanes para ver a las fuerzas de la naturaleza en acción.

Es delgado, alto y no pareciera ser una persona arriesgada, pero lo es. Sonríe, bromea e incluso te puede llegar a engañar con sus respuestas.

El fuego no le da temor, pero las arañas sí, además dice que los volcanes lo hacen sentir insignificante.

Éste es el Interrogatorio Milenio.

¿Qué aplicación te es indispensable para vivir?

Waze, así no me pierdo.

¿Android o iOS?

Soy un chico iOS.

¿Cuál es tu videojuego favorito?

La vida real, casi no juego videojuegos.

¿Con qué personaje histórico te identificas?

Ésta es buena... ¿qué tan atrás? Ernest Shackleton, era un famoso explorador que no dejaba que nada lo detuviera, siempre estuve inspirado por él.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me gusta estar afuera, estar con gente que puede enseñarme cosas nuevas.

¿Qué es lo que te hace feliz en este momento de tu vida?

Mi novia que está aquí. (Risas). En verdad me siento muy honrado de estar en Campus Party, de ver jóvenes sobrepasando las fronteras, creando, colaborado, resolviendo problemas, es muy inspirador, especialmente que lo hagan a tan temprana edad, pues yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pero siempre quise.

¿Cuál es el ritual que nunca falta en tu día?

Siempre bailo por las mañanas. ¡Es verdad!, si no me creen pregúntenle a mi novia.

¿Cuál es el defecto que menos soportas de tu personalidad?

Soy demasiado desorganizado y algunas veces me mete en problemas.

¿Qué características debe tener una persona para ser tu amigo?

Tienen que ser curiosos y de tratar de probar cosas nuevas.

¿Cuál es tu carrera profesional frustrada?

Banquero, pero eso no funcionó, así que tomé la segunda mejor opción: explorador. No era bueno en matemáticas.

¿Cuál es la mejor mentira que hayas inventado?

No creo que alguna vez haya mentido. Sólo bromeo. ¡Te engañé por un momento! No se me ocurre ninguna buena en este momento, pero normalmente digo mentiras blancas que me saquen de un apuro en ese momento.

¿Cuál fue la última canción que escuchaste antes de llegar aquí?

Eye of the Tiger.

¿Qué es lo que siempre llevas contigo?

Mi teléfono y un dron. El dron no, sólo bromeo. (Risas).

¿Cuál es el lugar más peligroso en el que has estado?

Probablemente dentro de un volcán. Estoy pensando en otro más. Recientemente estuve en Mongolia, no necesariamente hay lava ahí, pero es extremadamente frío, menos 40 grados, eso fue divertido.

¿Cuál es tu temor más grande?

Realmente no me gustan las arañas. Es verdad. Una vez en Vanuatu, en la cima no hay nada, es un desierto, pero en la parte baja es una selva y estábamos durmiendo con los nativos y de pronto vi una araña enorme, caminando en mi cuarto y le dije a mi amigo:

— ¡Viste eso!

— No te preocupes, no son venenosas.

— Pero son así de grandes.

Luego en la noche en el mosquitero vi dos arañas. No dormí nada esa noche.

¿Naturaleza o tecnología?

Ambas.

¿Cómo describirías la sensación de estar dentro de un volcán?

En una palabra: caliente. No puedo describirlo, creo que la mejor forma de ponerlo es que te sientes muy insignificante de estar en lugar tan grande y puedes sentir todas las fuerzas del planeta, fuerzas que incluso son responsables de la destrucción y la creación. Es muy inspirador, pero también te recuerda que tan corta es la vida, porque esas fuerzas pueden arrebatártela en un segundo, te hace agradecido. Así se siente estar adentro.