Cómo vestirte con el "método de la cebolla" sin fracasar

Ciudad de México

Estamos en pleno invierno y esto significa que el frío está a la orden del día. Pero el clima de la Ciudad de México, al ser tan cambiante, te obliga a pensar qué prendas puedes llevar para sentirte abrigada por la mañana, cuando hace mucho frío; fresca al medio día cuando se siente un poco de calor y estar cubierta por las tardes, que suelen ser un poco más frías pero no tanto como las mañanas.

A esta elección y uso de ropa, se le conoce popularmente como "la técnica de la cebolla", pues conforme avanza el día y la temperatura aumenta, tienes que deshacerte de algunas capas de ropa.

Pero, usar una chamarra, encima un chaleco, sobre un suéter que va sobre una playera y adornado con bufandas, gorritos y guantes puede ser un poco incómodo y traicionero si quieres lucir espectacular. Por eso, te damos algunos tips para que luzcas increíble sin pasar frío.

Para la parte de arriba

Utiliza una camiseta de tirantes anchos por encima de tu ropa interior, preferentemente que sea de algodón,y debajo de tu blusa. Ponte la blusa y encima combínalo con un suéter de punto y de cuello redondo para que puedas aprovechar las solapas del cuello de tu blusa y darle un toque más sofisticado.

Si no quieres usar un abrigo, puedes optar por un chaleco largo de tweed o uno que sea imitación de algún pelaje. El toque final y calientito puede venir con un poncho que puedes cruzar en uno de tus hombros.

Ahora que si eres de las que ama usar vestidos incluso cuando hace frío, puedes llevar una playera de algodón y de manga larga sobre un vestido de tirantes. Acompáñalo con una chamarra de mezclilla o un abrigo largo y medias.





Para la parte de abajo

Si te da mucho frío en las piernas aún cuando usas jeans, puedes llevar un pantalón térmico debajo de tu ropa. Estos los encuentras en cualquier tienda departamental en la sección de pijamas o lencería.

También puedes usar calcetas largas, como las que llevabas a la escuela, o medias gruesas o mallones si vas a usar una falda o vestido.

2. Utiliza el calzado correcto

Aunque estén de moda, las sandalias y tacones abiertos no son una opción cuando hace frío. Lo mejor es que uses botas largas que al mismo tiempo también servirán para abrigar tus piernas.

Sin embargo, si eres una persona con una estatura pequeña o el estilo de este calzado no te agrada del todo, tu mejor opción son los botines con tacón, botines tipo militar o las botas tipo pantufla, sin duda mantendrán protegidos y calientitos tus pies.





3. Progete tus pies

Si no eres de usar tacones o botines o simplemente te quieres ver un poco más relajada, puedes combinar tus outfits con tenis.

Muchas personas utilizan este tipo de calzado sin calcetas, esto es un grave error pues la sensación del frío también se puede sentir en la planta de los pies. Puedes lograr un look único al conseguir calcetas con diseños divertidos como perlas, brillantes o listones.

Pero si tu sientes que este tipo de prendas se ve mal al asomarse fuera de tu calzado, tu mejor aliado serán los tines. Lo importante es que protejas tus pies del frío.







4. Lleva accesorios

Ya sea un par de guantes, un gorrito para cubrir tus orejas o una bufanda, es importante que los elijas en tonos neutros y, de preferencia, sin estampados llamativos. De esta manera, te será más fácil combinarlos con tu ropa y le darán un toque elegante.

Si vas a usar un gorro, evita que se vea demasiado infantil. Puedes optar por un turbante tejido que, además de proteger tu cabeza del frío, te hará ver totalmente a la moda.





5. Viste de acuerdo a la ocasión y al lugar

Si la mayor parte del día vas a estar en la oficina, no es necesario que lleves una chamarra tipo polar o si vas a estar en la calle gran parte de la mañana, lo peor que puedes hacer es no llevar una bufanda. Por eso, antes de elegir tu outfit, piensa qué actividades vas a hacer y en dónde vas a estar para que selecciones las prendas adecuadas y no te veas tan informal si vas al trabajo o muy poco cubierta si vas a andar al aire libre.













CR/MRF