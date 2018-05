Rihanna luce espectacular en portada de la revista 'Vogue'

Ciudad de México

Rihanna acapara la portada de la revista Vogue en su edición de junio. Para este número, la intérprete originaria de Barbados habló de sus nuevos proyectos como empresaria, así como de su actual situación con Drake, con quien mantuvo una relación en 2016, así como de las críticas que ha recibido por su figura.

"No somos amigos. Tampoco somos enemigos. Eso es todo", respondió Rihanna cuando se le preguntó sobre Drake, quien le expresó su cariño en los premios MTV, en agosto de 2016.

"Esperar a que (Drake) terminara su discurso fue probablemente una de las partes más embarazosas. No me gustan los cumplidos, no me gusta que me pongan bajo los reflectores", señaló la cantante.



En aquel momento, previo a entregarle el premio Michael Jackson Video Vanguard Award, Drake dijo que "Rihanna es alguien de quien he estado enamorado desde que tenía 22 años. Es una de mis mejores amigas en el mundo. Toda mi vida adulta la he admirado aunque es más joven que yo. Es una leyenda viva de nuestra industria".

Sobre las críticas que recientemente ha recibido en sus redes sociales por un supuesto aumento de peso, señaló que "honestamente, te tenes que reír de ti misma. Me refiero a que yo sé cuándo estoy excedida de peso y cuándo adelgazo. Acepto todos los cuerpos. Pero no soy una chica de Victoria's Secret y de todas maneras me siento hermosa y segura de mí misma en ropa interior".

