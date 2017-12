Los seis restaurantes del año

Mia Domenicca

Ubicado en el corazón de la colonia Roma, esta propuesta te cautivará por su cocina con influencia mediterránea donde todos los alimentos se preparan al momento. Los altos techos con plantas colgantes en un patio interior, dan la sensación de estar en una casona en los años 20, ambientación infalible para disfrutar de su menú de temporada.

Foto: Claudio Castro.

Durango 279, Roma Norte

www.miadomenicca.mx





Quintonil

Este restaurante no es nuevo, pero sí un must para frecuentar cada que puedas, ya que su menú expresa con claridad los sabores de la gastronomía nacional. Las cosechas propias y el trabajo en equipo los han llevado recibir numerosos reconocimientos, entre ellos, su presencia en la prestigiosa lista inglesa “50 Best World Restaurants” desde el 2015.

Foto: Fernando Gómez Carvajal.

Newton 55, Polanco

www.quintonil.com





Sud777

Disfruta de una espectacular muestra gastronómica en una mansión del Pedregal donde la arquitectura, música y ubicación son cómplices de la carta más suculenta de la zona. El bar lounge, la terraza con vista y el menú que propone desde tacos de rib-eye hasta croquetas de jamón son parte de la razón por la cual ha sido reconocido dos años consecutivos dentro de la lista "Latin American´s 50 Best Restaurants".





Boulevard de la Luz 777, Jardines del Pedregal

www.sud777.com.mx





Pujol

Bajo el reflector mundial -gracias a que se posiciona dentro de la lista de los mejores 50 restaurantes-, cuenta con una trayectoria de 17 años y es de los más célebres en el país. Su nueva casa sobresale por contar con un estilo minimalista, relajado y lleno de vegetación, donde el menú se reinventa constantemente para sorprender al comensal. Pero no te preocupes, hay cosas que no cambian, como el platillo "Mole madre, mole nuevo" que sigue -y apostamos a que seguirá- siendo el protagonista del icónico restaurante del chef Enrique Olvera.

Foto: Araceli Paz.

Tennyson 133, Polanco

www.pujol.com.mx





La Única

En una de las zonas más trendy de la CDMX, la atmósfera cosmopolita de este restaurante sabrá seducir tus sentidos con platillos inspirados en la cocina regional mexicana con lo mejor de las costas del Pacífico. Degusta desde tostadas de cangrejo hasta tacos de chicharrón. Esta propuesta seguro se volverá un referente para tu paladar.





Anatole France 98, Polanco

www.launica.mx





Nudo Negro

Este lugar alberga las mejores recetas partiendo de México con un giro hacia las cocinas del mundo. Los sabores, las texturas y los ingredientes hacen que la experiencia sea un verdadero viaje gastronómico. Aquí se combinan los molcajetes, el vapor, el fuego del wok y las brasas, así como las especias del medio oriente, las técnicas japonesas y los encurtidos coreanos. Se dice que en Nudo Negro se vive la locura. Pensando que loco es “aquel que excede en mucho a lo ordinario o presumible”.

Foto: Cortesía del restaurante.

Zacatecas 139, Roma Norte

www.bullandtank.com/nudo-negro