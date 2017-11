Remedios caseros para un cabello perfecto

Ciudad de México

Si se va el agua en tu casa, el clima no ayuda para que le laves el cabello, no tienes a la mano un champú en seco o quieres darle una limpieza profunda a tu melena, checa estos consejos. Seguro encontrarás uno que te llamará la atención y te darán ganas de ponerlo a prueba.

Limpieza profunda con cerveza

La cerveza es útil para remover residuos químicos en tu cabello y dejarlo limpio y brillante. Lava tu cabello como de costumbre, después, remójalo en lo equivalente a una taza de cerveza y envuélvelo en una gorra de plástico -o una bolsa. Déjalo actuar por cinco minutos antes de enjuagarlo.

Adiós al cabello grasoso

Seguramente has escuchado del shampoo en seco, pero si no quieres gastar una fortuna comprando este producto, puedes tener una versión casera con sólo un poco de talco. ¿Cómo? Agacha tu cabeza y rocía una poco de talco cerca de la nuca, después distribúyelo por tu cabello para que absorba el exceso de grasa. Funciona mejor cuando lo aplicas por la noche, pues los movimientos mientras duermes te ayudarán a que se esparza bien y no se vean partes blanco cuando te despiertes. Cuida de no excederte, pues podría hacer que tu cabello se vea opaco o cenizo.

Limpio y con volumen

Si eres fan del champú en seco y quieres una cabellera limpia y con volumen, deja de aplicarlo por la mañana antes de salir y mejor úsalo por la noche. Igual que con el talco, los movimientos que hagas mientras duermes te ayudarán a que se distribuya bien y no queden residuos blancos; además, te dará más volumen. ¿Genial, no crees?

Algodón contra el frizz

Si ya estás cansada de tener cuidado al secarte el pelo para que éste no se esponje y termine con un volumen que no deseas, este truco te hará la vida más sencilla. Deja la toalla y prefiere una camiseta de algodón para secarte el cabello.

Eso, sí, que sea 100 por ciento algodón para que absorba bien la humedad del cabello sin crear fricción como lo hace la toalla. Este cambio disminuirá el efecto frizz en tu cabello, así como las puntas partidas y los nudos enredados.

¿Qué opinas de estos consejos? ¿Cuál te parece más útil?





