"México es el broche de oro"

El 28 de marzo de 1977, España y México restablecieron relaciones diplomáticas. Uno de los pilares de ese acuerdo fue el excanciller español Marcelino Oreja Aguirre, al que el entonces Rey Juan Carlos de Borbón y el presidente español Adolfo Suárez le encomendaron esa extraordinaria tarea.

En entrevista, el político español cuenta cómo se dio el acuerdo y las charlas que califica de “exquisitas” con su par mexicano, Santiago Roel García, para lograrlo.





¿Qué recuerda de aquellos momentos?

Soy un diplomático profesional que cumplió la carrera de Exteriores cinco años en la etapa de Adolfo Suárez. Realmente el momento en que estábamos acercándonos a la celebración de las primeras elecciones generales, uno de los propósitos que tenía el gobierno era ver cómo podíamos restablecer relaciones con México. Estas habían existido hasta después de la República, pues México estaba en contacto con el gobierno durante el exilio.

Entre 1945 y 1975, México se rehusó de forma sistemática al reconocimiento del gobierno español, pero siempre se fomentaron intercambios culturales, artísticos y comerciales entre los dos países.

Se produjeron algunas visitas de personalidades españolas, pero esta situación se rompió más adelante y se inició una curiosa bicefalia, porque tras la muerte del general Francisco Franco, hubo una serie de especulaciones sobre el eventual restablecimiento de las relaciones.





¿Cuándo se dio el primer paso?

El gobierno nuevo de Adolfo Suárez se estableció en 1976 y tenía como prioridad restablecer las relaciones entre los dos países. Recuerdo que a principios de marzo, me hicieron una llamada telefónica. Era el nuevo canciller mexicano, Santiago Roel. Me sorprendió su llamada porque no teníamos relaciones, pero del otro lado del hilo telefónico me encontré a una persona muy amable, grata, simpática, con esa cordialidad del mexicano, y me dijo que quería hablar conmigo. Tuvimos una conversación muy grata, fue el comienzo…

Ese día, yo le ofrecí que le enviaba a una persona de mi absoluta confianza para que hablara con él, le expliqué que de eso únicamente íbamos a estar enterados el Rey Juan Carlos de Borbón, el presidente Adolfo Suárez, él (el canciller mexicano) y yo para ver los pasos que se podían dar.





¿Cómo fueron esas conversaciones?

Aquellas charlas fueron largas y muy cordiales, tuvieron un resultado muy positivo y me quedó claro que el gobierno mexicano estaba decidido a dar el paso. Lo que no se había decidido era cuándo. Aunque un hecho muy importante fue que el 17 de marzo, en un vuelo regular de Air France, llegaron a México desde París el presidente español en el exilio, José Maldonado, y el jefe del gobierno, Fernando Valera. Al día siguiente se anunció una rueda de prensa en Los Pinos; había una gran expectación.





¿Por qué la urgencia?

El acto duró únicamente cuatro minutos, estaban ellos y el presidente José López Portillo, entre otros. Maldonado leyó unas cuartillas y cerró diciendo que había convenido con López Portillo cancelar las relaciones diplomáticas que mantenían ambos gobiernos, aunque no se rompían las relaciones con la República, nadie deseaba eso.



Al día siguiente de la declaración de Maldonado, dijo en una entrevista para el periódico español Cambio 16 que al haber cancelado las relaciones con el Ejecutivo de México, el gobierno de la República había querido evitar toda posible fricción y agradeció el apoyo que México le había dado a su gobierno.





Retomemos el tema del restablecimiento de las relaciones, ¿qué siguió?

Unos días después, el canciller Roel me llamó para reunirnos y le pregunté si pensaba venir a Europa y me dijo que sí, que iba a llegar a París; yo le ofrecí ir sin necesidad de decirle a nadie de mi viaje, ni siquiera al embajador de París.

Cuando le llamé al embajador le dije que iba a una reunión de la OCDE, una mentira piadosa. Yo a lo que iba era a entrevistarme con Santiago Roel.

“México está en el corazón de los españoles... ese país fue el hogar de españoles ilustres, de literatos, de ciencia. España y México no son dos países indiferentes”.



Acordamos reunirnos en el Jorge V, su hotel. Fue un encuentro de tres horas. En la vida, en la diplomacia, las relaciones personales son fundamentales. Santiago Roel era una persona muy grata, con mucho encanto, y eso ayudó mucho.

Al final de la charla le dije que se había hecho todo lo que se tenía que hacer y que lo ideal era firmar el acuerdo de restablecimiento de las relaciones. Me dijo que en ese momento no podía porque no tenía credenciales. Le respondí que como profesor en Derecho Diplomático, le aseguraba que los ministros no necesitábamos cartas credenciales; solo los embajadores.





¿Qué le respondió?

Que adelante. Así que le dije que me retiraba para que hiciera las consultas necesarias y que yo iba a trasladar todo lo ocurrido al Rey y al presidente. Me dijo que no hacía falta y que me quedara, así que salió a hablar a la habitación de al lado. Enseguida acordamos firmar el documento.

A propósito de esto, le voy a contar una anécdota que usted probablemente haya escuchado ya. Le había pedido a una persona que me acompañaba que mirara qué sala había en el hotel para poder firmar el documento, ni Roel quiso hacerlo en la Embajada de México en París ni yo en la de España.

Entonces mi jefe de gabinete consiguió una sala enorme, preciosa, pero al llegar ahí noté que Santiago Roel estaba con una cara adusta. Le pregunté qué pasaba y me respondió: ¿Ha visto el nombre de la sala? Se llamaba “El Emperador”. Me dijo que ni él ni yo podíamos firmar ahí. Pedimos a los trabajadores del hotel que taparan el nombre.

Total que firmamos; para mí ese momento ha sido uno de los más gratos de mi vida pública. Fue el 28 de marzo de 1977.





¿Por qué era prioritario para el presidente Suárez restablecer relaciones con México?

Porque México está muy en el corazón de los españoles, mire los miles que fueron acogidos por México, ese país fue el hogar de españoles ilustres, de literatos, de ciencia. España y México no son dos países indiferentes.

Se habían restablecido relaciones diplomáticas con un gran número de países, con 19, incluso con Rumania, la Unión Soviética y Checoslovaquia, entre otros, con los que nunca antes tuvimos relaciones, pero faltaba México, faltaba el broche de oro.





¿De quién fue la idea?

Era una voluntad de todos, del Rey, del presidente Suárez, de los que formábamos el gobierno. Teníamos relaciones con todos los países de América Latina menos México, y eso no podía ser. Tanto el Rey, el presidente y yo dimos el paso. Hubo muchas personas que jugaron un papel determinante para que se lograra esto, por parte de los dos países.





¿Qué hizo el Rey cuando le informaron que todo estaba listo para firmar?

Reaccionó con una enorme alegría. Nos dijo al presidente y a mí que quería hacer un viaje cuanto antes a México; así que se empezaron a dar los pasos para ello. Previamente viajó a México mi presidente Adolfo Suárez, después de 30 o 40 días de firmar el acuerdo. Tenía un viaje a Estados Unidos pero decidió que antes era importante ir a México y lo hizo. Fue corto, pero muy bueno.





Y después, el presidente José López Portillo anunció su viaje a España…

Exactamente. Después vino a nuestro país el presidente López Portillo, un hombre que jugó un papel muy importante en esos históricos momentos. Tenga en cuenta que era la primera vez que un presidente de los Estados Unidos Mexicanos visitaba España de forma oficial.

De ese viaje merece la pena recordar, por ejemplo, el día que los Reyes ofrecieron la cena en el Palacio Real. El Rey puso de relieve la importancia del reencuentro de nuestros dos países y ahí expresó el agradecimiento de México a los exiliados españoles, mencionó que el éxodo originado por la posguerra dio lugar a un nuevo capítulo en la obra de España en América.

“Hay un acercamiento muy grande entre los dos países, respeto y admiración de ambos lados”.

40 años de relación se celebran entre México y España.

En noviembre de 1978, los Reyes viajaron a México, fue un viaje maravilloso. Recuerdo que la acogida que se les dispensó fue extraordinaria. Después vino otro a Veracruz y Jalisco.

Considero que hoy, después de 40 años, este reencuentro hispano-mexicano estaba firmemente sustentado en la necesidad de superar los enfrentamientos y encarar con decisión y generosidad el futuro de forma común.

Se llevaron a cabo muchas visitas y viajes. En mi caso, con motivo de este aniversario, he tenido la oportunidad de dar una conferencia en el Senado de la República, en México.





¿Cómo ve actualmente esta relación?

Yo creo que la frase “normalizar relaciones” es completamente insuficiente. Creo que es una relación muy rica, llena de realidades y de positivismo en todos los órdenes, por supuesto en lo económico, pero naturalmente también en lo humano. Hay un acercamiento muy grande entre los dos países, respeto y admiración de ambos lados.

En esta relación juegan un papel fundamental los medios culturales, intelectuales, porque eso crea una relación inmensa. Tenemos también conexiones económicas que son muy vivas. Todo contribuye a que vivamos un momento muy feliz y con perspectivas de un muy buen futuro.





¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando escucha o lee la palabra México?

México significa un lugar privilegiado para mi memoria y mi corazón. Soy un hombre jubilado de 82 años, pero tengo en mi mente todos aquellos históricos momentos... y es grato volver a ver a los dos países más unidos que nunca. Tengo y tendré siempre el corazón abierto para lo que pueda colaborar con ese país maravilloso y extraordinario que es México.