'Ofelia' invierte el sentido de una cascada en Europa

Los fuertes vientos del huracán Ofelia cambiaron el cauce natural de una pequeña cascada, localizada en el parque Mallerstang en el condado de Cumbria, Reino Unido.

El usuario de Twitter, @The_Natureman grabó por 20 segundos este fenómeno provocado por Ofelia, que pasó por el norte de Europa.

El video fue subido el pasado 17 de octubre y tiene más de mil retuits y 2 mil "Me Gusta".

It was so #windy this morning the #waterfall on #mallerstang edge was going upwards.#cumbria@CumbriaWeather@BBCWthrWatchers#ophelia@bbcweatherpic.twitter.com/dtU4IZQCIq