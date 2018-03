Recomendaciones de viajes

Cenas exclusivas en Wine & Food Festival





En su décima edición, este evento de alta gastronomía nacional e internacional presenta la nueva plataforma Exquisite Culinary Series, para traer a México a reconocidos chefs de talla mundial, quienes ofrecerán 10 cenas únicas en Ciudad de México, Isla Mujeres y Tulum, entre febrero y mayo de este año.

La primera serie, Legends of French Cuisine, comenzó esta semana con el chef francés César Troisgros, que proviene de una familia de cocineros propietaria del restaurante Maison Troisgros, reconocido con tres estrellas Michelin por 50 años consecutivos.

César ofreció en Club Piso 51 de Torre Mayor una cena de seis tiempos exclusiva para invitados con platillos como Pièce de boeuf au fleurie et à la moelle, un clásico de Maison Troisgros compuesto por filete de res, salsa de vino tinto y tuétano.

Legends of French Cuisine también traerá a nuestro país a Helene Darroze, quien cocinará el 19 y 20 de abril en el hotel Zoëtry Villa Rolandi en Isla Mujeres, y Dominique Crenn, que deleitará a los comensales el 4 y 5 de mayo en el José Charming Hotel & Spa de Tulum. Ambas cocineras fueron galardonadas como World’s Best Female Chefs en 2015 y 2016, en la lista S. Pellegrino 50 Best.

“La idea es seguir trayendo a estos chefs a México; para nosotros es importante promover el talento nacional, pero esta vez quisimos hacer un intercambio y traer a cocineros internacionales, para inspirar a nuestros clientes”, comentó Andreia Morelli, vicepresidenta de Tarjetas de Servicio y Marketing de American Express, que patrocina el Wine & Food Festival desde su primera edición.

Para más información visita la página oficial del festival.





Hospedaje de lujo en el Allianz Arena





Uno de los estadios de fútbol más espectaculares del mundo, conocido por los efectos lumínicos de sus paneles exteriores, es el Allianz Arena, casa del Bayern Múnich. El club alemán recién cumplió 118 años el pasado 27 de febrero, y para celebrarlos presentó un acuerdo multianual con la marca Courtyard de Marriott International, que permitirá a los más de 100 millones de socios del programa de lealtad Marriott Rewards vivir una experiencia futbolística única en la vida.

Como patrocinador oficial del equipo teutón, Marriott ofrecerá a sus socios la posibilidad de ver partidos en el palco VIP del Allianz Arena, con vistas inigualables al terreno de juego, muebles vanguardistas y un bar, como los de los hoteles Courtyard. Asimismo, podrán realizar apuestas con sus puntos Marriott Rewards para ganar viajes y cenas con el Bayern Múnich durante su gira europea.





Tips para tu primer viaje al extranjero





A los mexicanos nos gusta viajar, y de acuerdo con la agencia Mundo Joven, los lugares más solicitados para salir del país por primera vez son Madrid, París, Londres y Nueva York. Si estás pensando en aventurarte e ir al extranjero, Rubén Mora, vocero de esta agencia, tiene una serie de recomendaciones para hacer de tu primer viaje por el mundo una experiencia inolvidable.

Define tu presupuesto : se recomienda ahorrar cerca de 10% de tu sueldo para viajar. Si piensas pagarlo a meses sin intereses, verifica que no tengas que pagar el viaje por más de seis meses y que lo que pagues se encuentre dentro de ese 10%.

Tipo de viaje: hay diferentes opciones; el objetivo puede ayudarte a definir el destino, ya que puedes hacerlo en grupo o algo más relajado, como un viaje en familia o en pareja.

Elegir el destino: escoge lugares en los cuales sea temporada baja o media, para que el costo sea mucho menor.

Reserva con anticipación : para viajes de fin de semana, si reservas cuatro y hasta dos semanas antes, podrás encontrar buenos descuentos.

La opción B en hospedaje: busca hospedarte en hostales, el costo es considerablemente más bajo y, además, conoces gente nueva.

Para planear tu viaje a detalle, la agencia realiza eventos como el Mundo Joven Fest, que se llevó a cabo este fin de semana en el centro Citibanamex. Más información aquí.





Hotspot de la semana: Amado Market





Este nuevo espacio gastronómico en el hotel Hyatt Regency de la Ciudad de México, es una extensión de Amado Pastelería Artesanal y Dulcería, que ofrece nuevos productos y experiencias culinarias desde este mes.

Para aquellos que buscan opciones deliciosas y al mismo tiempo saludables, Amado Market es una visita obligada, pues ofrece una cuidadosa selección de fruta, jugos y ensaladas frescas, sandwiches y bocadillos. Todo se prepara bajo la supervisión de Alejandro Escudero y Miguel Gómez, chef y sous chef ejecutivos del hotel Hyatt Regency, respectivamente.





“El éxito de nuestra pastelería nos llena de orgullo, pero algo que comúnmente nos piden los comensales es poder disfrutar la calidad de nuestros panes y pasteles en productos salados, que sean fáciles de comer y saludables”, comentó el chef Escudero sobre las nuevas opciones de Amado Market.

En este hotspot también encontrarás la selección de panes y pasteles de Amado, así como diversas opciones para regalar, como chocolates, galletas, dulces mexicanos, vinos y cervezas, los que puedes pedir en áreas seleccionadas de la ciudad por medio de UberEats.