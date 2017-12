Te decimos qué es Telegram y por qué deberías usarla

Ciudad de México

Telegram se ha convertido una de las aplicaciones favoritas de los que no quiere usar WhatsApp o los que buscan tener canales de comunicación mucho más seguros. Esta aplicación, de origen ruso, no sólo te avisa si alguien tomo una captura de pantalla de tu chatr, sino que te deja establecer un tiempo límite antes de que destruya el mensaje luego de ser leído o tener canales masivos para comunicarte con grandes grupos.

Para que conozcas mejor esta aplicación, te dejamos 10 puntos que tal vez te hagan querer descargarla de inmediato.

TE RECOMENDAMOS: Cinco apps seguras para sustituir WhatsApp

- Telegram fue de las primeras aplicaciones de mensajería que prometía una comunicación segura entre sus usuarios con cifrado end-to-end; es decir los mensajes cuentan con una llave que sólo tú y con quien estás hablando tienen. Esta función la integró WhatsApp a su servicio hace apenas unas semanas.

- Tiene chats secretos. Esta opción no sólo te garantiza que nadie más leerá los mensajes cuando los mandes, sino que nadie que no haya recibido una invitación, o tenga el teléfono en donde se inicio la conversación podrá acceder. Además los mensajes no podrán ser reenviados y si decidiste borrar algo que enviaste anteriormente, la otra parte recibirá una alerta para hacer lo mismo.

- Los mensajes enviados a través de un chat secreto se autodestruyen. Ya sea una hora, un día, una semana o un mes, tú eliges cuánto quieres que tus mensajes estén disponibles y si alguien toma una captura de pantalla de la conversación, te avisará de inmediato. Tal vez te suene parecido, pues son funciones que Snapchat también tiene.

- Puedes enviar diferentes tipos de documentos, como fotos, videos y archivos en .doc, .zip, .mp3 que pesen hasta 1.5GB. Al ser un servicio que guarda las conversaciones en la nube, puedes almacenar archivos con total seguridad.

- Hay grupos, supergrupos y canales. Los primeros pueden albergar hasta 200 usuarios a la vez; los segundos hasta 500 y los últimos son para emitir mensajes públicos a un número ilimitado de usuarios. El mensaje se manda con la información (nombre y foto) del canal que creaste, al cual se puede suscribir cualquiera sin necesidad de revelar su cuenta personal.

- Existen los bots. Cualquiera puede crear un bot en Telegram para responder a mensajes en un canal, por ejemplo, sin embargo es necesario un poco de conocimientos en programación. Telegram recomienda no compartir ningún tipo de información personal con este tipo de cuentas.

- Telegram es la creación de los rusos Nikolai y Pavel Durov. En 2006 los hermanos rusos fundaron la red social VK, la más grande de Europa, con 350 millones de usuarios.

- Sin embargo, debido a la censura del presidente ruso Vladimir Putin en 2013, los Durvo se fueron a Alemania en 2013, donde desarrollaron Telegram, un fuerte competidor de apps para chatear como el mensajero de Facebook, Hangouts de Google y el más popular de todos, WhatsApp.

- Su gran competidor le ha traído nuevos usuarios. Telegram tuvo un repunte de descargas cuando WhatsApp anunció la compra por parte de Facebook en 2014. Y cuando el servicio ha mostrado fallas, muchos han descargado la aplicación ruso-alemana.

- Telegram no está libre de polémica. Debido a que sus mensajes son completamente privados por la encriptación, el servicio ha sido utilizado frecuentemente por grupos terroristas. En noviembre de 2015, la compañía anunció que cerró cerca de 80 canales que el EI había utilizado para transmitir mensajes propagandísticos.

La app es gratuita. Suma más de 300 millones de usuarios y está disponible para iOS y Android.





mrf