FOMO, la crisis que provocan las redes sociales

Si alguna vez has sentido miedo a perderte algo y quedarte atrás en la información, puedes estar cayendo en las redes del FOMO (Fear Of Missing Out), una sensación de que tus amigos la están pasando mejor que tú.

El FOMO es un sentimiento destructivo que no permite que disfrutes de lo que tienes, pues estás constantemente comparándote con las demás y sus vidas perfectas o al menos las que aparentan en Instagram, Facebook o Twitter, por ejemplo.

Estos son algunos de los puntos que debes evitar para no caer en el FOMO:

-Compararte con otros

Esta es una mala idea si lo que quieres es sentirte mejor. Al compararte no podrás evitar enfocarte en las cosas que te faltan, si no te sientes muy bien contigo mismo, no te refugies en las redes sociales, pues puede tener un efecto negativo en la salud mental y llevarte a un estado de ansiedad o depresión.

-Sé optimista

La clave está en ser un optimista y cambiar el enfoque de las cosas a las que prestamos atención. Entrena tu mente para ver lo positivo y agradece lo que tienes.

-Descansa de las redes

No queremos decir que elimines tus cuentas, pero sí puedes empezar por eliminar las notificaciones, bloquear las redes sociales en horas de trabajo o, incluso, desactivar el Wi- Fi de tu celular para no usarlas en exceso.

-Sé tú mismo

Si quieres sentirte mejor y superar el FOMO lo mejor es concentrarte en tu interior. Hay estudios psicológicos que demuestran que existe un vínculo entre la gratitud y la satisfacción en la vida.





