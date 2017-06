Gimnasios de Pokémon Go cerrarán temporalmente

Si eres de los que aún juega Pokémon Go, tienes todo lo que resta de este domingo para visitar la mayor cantidad de gimnasios y acumular puntos, pues a partir de mañana lunes, estos puntos virtuales dentro de la aplicación estarán cerrados temporalmente.

El anuncio lo hizo Niantic a través de su cuenta de Twitter y aunque no especificó la razón por la que los gimnasios estarán temporalmente deshabilitados, dejó entre ver que se agregarán nuevas funciones.

“Para preparar nuevas y emocionantes funciones, deshabilitaremos los gimnasios a partir del 19 de junio”.

