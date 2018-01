Nuevos pokémon, entre ellos Dratini llegarán a Pokémon Go

Pokémon Go atendrá su segundo Día de la Comunidad y para celebrar la fecha tan especial, los jugadores tendrán la posibilidad de atrapar a Dratini, un nuevo y raro pokémon tipo dragón.

Durante el evento, que se realizará el próximo 24 de febrero, los entrenadores podrán conseguir el triple de polvo de estrellas por cada captura que realicen y cebos que duran hasta tres horas.

Mark your calendars, Trainers. The next #PokemonGOCommunityDay is coming your way on February 24, featuring the Dragon-type Pokémon Dratini! https://t.co/PjKMAOsYo3 pic.twitter.com/Wp0FQUfKGx

A diferencia de otros eventos de Pokémon Go, los días de la comunidad no se celebran en una locación en específico, sino que durante tiempo limitado los jugadores deberán reunirse en parques donde tendrán la oportunidad de capturar Pokémon juntos.

Pero eso no es todo. A partir de hoy, 23 nuevos pokémon de la región de Hoenn que aparecieron por primera vez en Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro, llegarán al juego.

Trainers, even more Pokémon originally from the Hoenn region are making their way into Pokémon GO! https://t.co/of64w0agxxpic.twitter.com/7RvMb46hX2