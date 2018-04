Plaza Sésamo abrirá parque temático para niños autistas

El parque temático Sesame Place en Pensilvania ha sido designado como un centro de autismo certificado, con personal capacitado en sensibilidad y conciencia del autismo por parte de la Junta Internacional de Credenciales y Estándares de Educación Continua.

La junta de credencialización es líder de la industria en capacitación de autismo para profesionales y educadores. Sesame Place es el primer parque temático en recibir la certificación de la junta.

Sesame Place agregó información a su sitio web para los padres, como una guía sensorial que explica cómo cada atracción podría afectar a un niño con problemas de procesamiento sensorial.

El parque también está abriendo dos salas tranquilas en Sesame Island con iluminación ajustable.

Uno de los personajes de Sesame Place es Julia, un Muppet de Sesame Street con autismo.

El parque, ubicado en Langhorne, en las afueras de Filadelfia, abre el 28 de abril para la temporada.

