Until Dawn para PS4 llega gratis a PlayStation Plus

Si eres de los afortunados que tendrá vacaciones de verano y además eres fanático de los videojuegos, entonces esto te interesa. PlayStation develó cuáles serán los títulos que estarán disponibles de manera gratuita en su plataforma en línea.

Until Dawn y Game of Thrones son los juegos a los que tendrás acceso directamente desde tu cuenta PlayStation Plus a partir del primer día de julio sin tener que pagar un centavo.

Until Dawn es un juego de supervivencia de terror en el que tendrás que ayudar a un grupo de amigos a salir de un bosque que alberga algo escalofriante.

Por su parte, en el juego de Game of Thrones tendrás que ayudar a la Casa Forrester a sobrevivir la Guerra de los Cinco Reinos.

Además de estos títulos gratuitos, podrás encontrar los siguientes: Tokyo Jungle, Darkstalkers, Resurrection, Element4l y Don’t Die, Mr. Robot.

Por si fuera poco, los miembros Plus de PlayStation tendrán acceso al juego Orcs Must Die Unchained que se estrena el próximo 18 de julio.





