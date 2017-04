"Lloviera, tronara, la mamá con la chancla, no se podía faltar al playazo"

Ciudad Madero

En estos últimos años, en cada Playazo nos entra la nostalgia, aquellos años de oro, cuando Playa Miramar era el punto de reunión de miles de jóvenes que se disponían a celebrar el ultimo día de clases antes de Semana Santa en el máximo paseo de Ciudad Madero.

Aquellas horas encerrados en el coche esperando a que avanzara la fila para poder llegar algún estacionamiento en donde pasabas varios minutos buscando lugar para dejar el vehículo y darte cuenta de que el grupo de jóvenes que viste kilómetros atrás ya estaban más enfiestados que tu.

Pero la espera valía la pena, porque sabías que ese día te ibas a divertir y además agarrar un buen bronceado.

Con la misma nostalgia, seguidores de Facebook de Milenio Tamaulipas nos compartieron sus anécdotas de los verdaderos Playazos:

Caro de los Ríos Uy cuando los playazos eran todo un acto de rebeldía y que nos unía padre, sin pleitos, ni inseguridad y vaya que ya tiene mucho que fui a uno mi primer playazo fue en 1997 y el ultimo que fui pero ya en servicio 2008. Adiós al playazo las generaciones q hacíamos de el todo un suceso nacional ya somos padres y trabajadores.

Blanca Edith Covarrubias Adame Siiii que padres tiempos los mejores playazos. Lloviera, tronara, relampagueara, exámenes, la mamá con la chancla esperando en casa, etc. no importaba, no se podía faltar al playazo.

Luis Enrique Cepeda Al primer Playazo que fui fue en el año 2007, había gente hasta de Monterrey y San Luis Potosí, muchas mujeres bellas, ambiente, había seguridad aunque nunca faltaban los mala copa que se andaban peleando o ocasionaban riñas, al caer la tarde ya la mayoría andaban ebrios orinándose en las orillas de la playa, recuerdo que andaba de moda la canción de pásame la botella

Maricarmen Reyes Contreras Mi amigo Bugs Martínez me recordó que fuimos los de la generación del tecnológico por ahí de los 90's los que iniciaron...O no???..Era algo muy muy sano

Maggy D'Chavez Hernandez Pues yo recuerdo que los que empezaron el playazo fueron el 109 como en el 92 yo era de la prepa madero y me acuerdo que se registró el rumor y así empezó que tiempos

Mario Martinez Nombre antes que importaba el clima a las 8 am ya estaba en la playa y ahora????? Qué lástima que se está perdiendo la esencia playazo era = estudiantes +desmadre y ahora puras patrañas

Mayrha Goto No cabe duda que el poder y trono del playazo, era de esas generaciones de chavosrucos, nadie mejorara esos tiempos que nos toco vivir el verdadero Playazo

El Treviño Uno antes se iba casi casi saliendo de "La Fe" a apartar lugar ...hacen falta los chavo-rucos, donde andarán.

Cristal De Zapata Ya quedó como leyenda los que alguna vez vivimos lo que era el verdadero playazo.... Eso era diversión y por lo cual merecía el castigo de por vida que te daban los papás al pensar que te ibas a la escuela y no llegabas hasta el otro día...

Paco Rangel Me toco estar en el playazo 2006 joder fue un desmadre XD empezábamos desde las 8:30 am hasta el día siguiente. Ahora los tiempos cambiaron se sigue llenando igual solo que ahora la gente va tarde-noche.

Apolo Estrada Yo si alcance a ir cuando se hacia la fila para llegar a la playa desde Arteli Miramar

Algunos critican que la nueva generación de jóvenes ya no se ve motivada por ese tipo de eventos, pues sus interese son diferentes.

Coral Medina Amaro Que pasará??? Será que estas nuevas generaciones ya quieren algo más pesado, o ya es tan muy apagados? Porque en mis tiempos así como estuviera el clima a esta hora no cabía un alfiler en la playa!!

Yaz Chimely Las nuevas generaciones son medio flojos antes con frio lluvia desde las 7am hasta las 2 am o hasta que tus papas te hablaban para decirte a qué horas vas a llegar esto no es hotel... ups jajajaja

Ericka Garcia No se preocupen!!! Tranquilos, después de las cinco llegan los chavorucos a salvar el playazo ;) ya que estos jóvenes de ahora ni para mantener las tradiciones son buenos

Victor Hernandez En la noche ira la banda ya veran nadamas k salgan de chambear todos los chavosrucos



JERR