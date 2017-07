Familia es rescatada del mar por una 'cadena de héroes'

Miami

Una cadena humana de al menos 80 personas salvó de morir ahogada en una playa de Florida a nueve integrantes de una misma familia que se vieron arrastrados por una fuerte corriente marina, informó un medio local.



El suceso se produjo el fin de semana pasado en una playa de Panama City, en el extremo noreste de Florida, cuando la familia se vio incapaz de escapar de la resaca que los alejaba de la playa y comenzó a pedir auxilio, recogió el diario Panama City News Herald.

El rotativo publica una fotografía donde se ve desde la distancia una fila de personas unidas por las manos que van desde la orilla hasta una distancia de unos 90 metros en el mar.



La resistencia de la familia, compuesta por padres, hijos y sobrinos, atrapada en el mar se iba agotando en una lucha desesperada por mantenerse a flote, pero gracias a la formación de la cadena humana no hubo que lamentar víctimas.

Una usuaria de Facebook compartió algunas fotografías de los bañistas que rescataron a la familia.





La salvación de la familia Ursrey completa se produjo gracias a la rápida reacción de dos bañistas, Jessica Simmons y su marido, quienes decidieron actuar de inmediato.



"Esta gente no se va a ahogar hoy. No va a suceder. Vamos a sacarlos del agua", se dijo Simmons en ese momento a sí misma.



Y mientras organizaban la formación de una cadena humana desde la orilla, Simmons sacó su tabla y comenzó a remar en dirección a la familia que ya desfallecía exhausta por el agua tragada y la lucha por sobrevivir.



Todos estaban agotados entre las olas, pero, uno a uno, empezando por los niños, Simmons y su marido, junto con otros bañistas, lograron conducirlos hacia la cadena humana, que logró sacarlos a la orilla.



"Fue la cosa más asombrosa que he visto. Estas personas nunca se habían visto antes y todos confiaron unos en otros para rescatarlos. Fue realmente inspirador", dijo Simmons al diario.

