Playa del Carmen al estilo Mahekal

Y es que la Quinta Avenida, nombre que cariñosamente le dieron turistas y locales a la calle peatonal que es el corazón de esta playa de Quintana Roo, pasó de ser un lugar con ambiente estilo “hippie” e informal, a convertirse en un punto de reunión más nice y hasta fashion, con tiendas de moda, restaurantes exclusivos y bares de vanguardia.

Sin embargo, conserva parte de esa esencia original que atrajo a visitantes de todo el mundo, pero ahora con grandes boutiques de marcas prestigiadas, cadenas de cafeterías y hasta centros comerciales, todos conviviendo todavía con bares de música en vivo, tiendas de recuerdos y pequeños restaurantes.

Otra característica de la Quinta Avenida es que, aunque no es un malecón, el mar está prácticamente a unos metros, por lo que después de una comida espectacular, puedes quitarte los zapatos e ir a sentarte en la arena para contemplar las claras aguas turquesa del Caribe mientras te tomas una cerveza.

Aunque el mejor y más característico ambiente es el de la noche: gracias a esta nueva cara de la Quinta Avenida, hoy es un placer pasear sus más de dos kilómetros desde el mediodía, claro, si no te importa caminar bajo los rayos del sol.

Por todo esto, la definición “Hippie-chic” (la combinación entre hippie y lujo, inimaginable hace 50 años) es la que podría describir mejor a la actual Quinta Avenida; y para tener una experiencia completa en Playa del Carmen, el hotel en el que te quedes debe tener ese mismo concepto. Afortunadamente, hay una opción.





Dónde hospedarte

Una opción es el hotel Mahekal Beach Resort, que se encuentra rodeado de la vegetación característica de la selva maya, prácticamente a la orilla de la playa, en convivencia directa con el mar… y a unos 200 metros de la Quinta Avenida.

A pesar de esta cercanía con el ajetreo turístico, al llegar a Mahekal se entra en un mundo diferente, ya que los huéspedes pueden estar en contacto con la naturaleza dentro de un entorno tranquilo. Es como si estuvieras en el ambiente de Tulum, pero con las comodidades de Playa del Carmen.





Los estilos rústico y ecológico están presentes en sus 195 habitaciones (o bungalows) con techo de paja, terraza y hamacas (algunas también con una pequeña alberca privada), además de que sus amenidades son orgánicas y la vista al mar o a los jardines, ya sea a nivel de piso o en el penthouse de un tercer piso, son espectaculares.





Sí, en Mahekal, cada rincón tiene detalles coloridos de estilo mexicano y decoración de artesanías locales, además de que no tiene televisión en sus habitaciones y es ideal para quienes aman estar cerca de la naturaleza… pero sin renunciar a una cama cómoda, al aire acondicionado, al agua caliente, al WiFi y a una gran opción gastronómica.





Comer a todo lujo

Justamente, la comida en este lugar merece una mención especial, ya que Mahekal ofrece un plan que incluye diariamente un desayuno y otro servicio de alimento a elegir, ya sea comida o cena, por lo que si quieres comer o cenar en otro lugar de Playa del Carmen, no sentirás que pagaste por algo que no consumiste, como a veces pasa en los hoteles all inclusive, modelo que ya prevalece en gran parte de la Riviera Maya.

La atención que ponen en la comida es tan especial que, inclusive, algunos días de la semana, podrás esperar a que el pescador llegue a bordo de su lancha repleta de la pesca del día para que elijas tu pescado y le pidas al chef cómo quieres que te lo prepare.

Tiene tres restaurantes que ofrecen desde el tradicional bufet hasta deliciosos cortes, todo incluido en el paquete contratado; también cuenta con un área especial en la que se encuentra una casa de estilo prehispánico en donde un chef maya prepara platillos tradicionales a la usanza, como pescado tikin xik o sopa de lima, a los visitantes que contraten el servicio. ¿Ahora entiendes lo de “experiencia completa”?

Para los que busquen opciones de bar, aquí hay dos: uno con bebidas y botanas en una de las cuatro albercas, y otro en el que se ofrecen cocteles de autor y se puede pasar un rato divertido jugando billar.





La nueva cara

Mahekal es parte de la nueva cara de Playa del Carmen, y a finales de 2015, invirtió 18 millones de pesos en este lugar para renovar áreas públicas, restaurantes, habitaciones y albercas, con un resultado que salta a la vista.





Si te gusta el ejercicio, puedes aprovechar para ver la salida del sol en la playa y correr desde el hotel hasta tomar la Quinta Avenida, recorrerla a esa hora en la que se encuentra prácticamente vacía y descubrir que aún así tiene su encanto.

Cuando llegues al parque Fundadores, vale la pena bajar el ritmo para admirar el “Portal Maya”, una escultura de 60 toneladas y 16 metros de alto que es ya el punto característico de este destino.

De regreso al hotel, habrás recorrido casi 5 kilómetros y estarás listo para desayunar y disfrutar de este concepto para los que tengan alma hippie-chic.





¿Dónde?

Calle 38, entre 5A y Zona Federal Marítima

Playa del Carmen, Quintana Roo

mahekalbeachresort.com