Mexicanas crean plato hecho con nopal para reducir basura

Reynosa

Un plato desechable totalmente biodegradable hecho a base de nopal, hojas de plátano o maíz fue lo que les dio el triunfo a Luisa Belén Rodríguez Arreola, María Fernanda Cabañas y Aimé González Quintero en la Feria Nacional de la Ciencia.

Originarias de Reynosa, Tamaulipas, las estudiantes de preparatoria junto a su maestra titular, Heidi Forero Mayorga, participaron en el concurso del que resultaron ganadoras y es que su plato está elaborado a base de nopal, hojas de plátano, cartón de huevo, bicarbonato y semillas de chía, entre otros ingredientes, lo que lo hace totalmente amigable con el medio ambiente.

TE RECOMENDAMOS: Francia es el primer país en prohibir los platos desechables

“El 95 por ciento es nopal y el resto son hojas de plátano o maíz, una pequeña cantidad del cartón que se utiliza para embalaje de huevo, ya que este está elaborado de pino y es reciclable, así como semillas de chía, por lo que el plato al final se puede utilizar como composta y las semillas pueden germinar y ayudar a la tierra”, dijo Heidi Forero.

[Los platos están hechos a base de nopal, hojas de plátano o maíz, un poco de cartón y semillas de chía. Foto: Notimex]



>> Una medida para disminuir la contaminación por desechables

La maestra explicó que la idea de este proyecto es contribuir a bajar en lo posible el índice de desechos en las calles y mejorar el medio ambiente en Reynosa, la región y el país.

“Al darnos cuenta de la gran cantidad de basura que generan los desechables, ya que se usan y se tiran, decidimos elaborar un plato a base de nopal ya que, además de ser una planta representativa del país, es fácil cultivar, económico y abundante, entre otras ventajas”, comentó.

La químico-farmacobióloga comentó que una vez que el plato es usado se puede utilizar como composta; su periodo de degradación es de tres semanas aproximadamente.

Expuso que si el plato llegara a algún cuerpo acuático no representa ningún peligro debido a que este se desintegra y si fuera ingerido por algún pez o algún otro animal no sufriría efectos secundarios ni daños, lo mismo si por accidente algún menor lo muerde no correría riesgo.

>> El nopal como ingrediente principal

Precisó que se seleccionó como base el nopal por ser una planta representativa de nuestro país, de fácil el cultivo que se da en cualquier clima, es abundante, barato y la ventaja es que enriquece el suelo, principalmente de aquellos terrenos que han cultivado un mismo producto.

Heidi mencionó que la elaboración de este tipo de platos ecológicos es sencilla, ya que se hace una masa a base de nopal, se moldea el plato y se pone a secar bajo los rayos del sol o en su caso se hornea a baja temperatura.

TE RECOMENDAMOS: Abren centro de reciclaje para unicel en la CdMx

Luisa Rodríguez, una de las alumnas participantes, explicó que el color verde del plato se debe a que busca resaltar que está elaborado a base de nopal y por ser ecológico pero que este puede ser de diferentes colores ya que sólo se le agrega colorante vegetal.

[El color verde de los platos es para resaltar que está hecho con nopal, pero puede ser alterado fácilmente. Foto: Notimex]



“El plato ecológico es muy resistente, soporta líquidos, altas temperaturas y cualquier tipo de alimento además de que es biodegradable” dijo tras señalar que este proyecto será presentado en la ciudad de Monterrey, en donde existe interés por apoyar a la industrialización del mismo.



Explicó que por cada kilo de nopal fabrican siete platos ecológicos, por lo que en corto plazo buscarán la manera de industrializar este proceso para poder ofertarlo a la comunidad en general a un precio económico.

Destacó que aun y cuando ganaron el primer lugar en la Feria Nacional de Ciencia, continuarán innovando ya que ahora buscarán fabricar cubiertos, vasos y diferentes tamaños y formas de platos, así como popotes.





mrf