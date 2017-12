Todo fue rápido: Vloguero que acompañaba a 'El Pirata' narra el asesinato

Ciudad de México

En un video publicado en YouTube, uno de los vlogueros que acompañaba a El Pirata de Culiacán narra las útimas horas que vivió al lado del joven asesinado la noche del pasado 18 de diciembre en un bar de Zapopan, Jalisco.

"Hago este video para explicar todo lo que pasó, creo que la gente merece una explicación", señala el vloguero, que se hace llamar HotSpanish en internet. "Quiero dar mi verisón y contar un poco cómo sucedió todo (...) y no se dejen llevar nada más por cosas falsas".

"Igual Ben El Gringo va a dar su versión en su canal", agrega el vloguero antes de comenzar a narrar cómo fue su encuentro con El Pirata de Culiacán en Guadalajara.

"La razón por la cual yo he ido a Guadalajara fue porque, primero que todo iba a grabar mi video musical; segundo, iba a sacar unas playeras a la venta que se iban a hacer en Guadalajara, de ahí se iba a controlar todo esto", explica HotSpanish sobre su viaje de Los Ángeles a México.

La noche en que asesinaron al Pirata de Culiacán, en el lugar se encontraban varias personas, entre ellas HotSpanish, quien narra cómo vivió aquella noche.

"El Uber nos deja. Entramos", comienza el vloggero. "Haz de cuenta que apenas nos están alistando la mesa, nos estamos sentando, yo me acomodo, ¿verdad?, me acomodo en la silla. Me estoy sentando, se está acomodando apenas la gente que está llegando... Y, de repente, volteo como hacia el frente y escucho... o no sé si fue por el instinto, que volteas por el ruido".

"Y de repente: ¡pa pa pa pa pa! Y yo así como que volteas y mi instinto, la reacción de... güey, sientes que te vas a morir, güey", cuenta HotSpanish.

El joven continúa con la narración". ¡Pa pa pa pá! Mi instinto fue como de me paro, echo un brinco por acá, me escondo como detrás de algo, veo que hay una puerta por detrás, corro rapidísimo. Haz de cuenta que esto pasó como en un minuto. Fue así todo rápido, la adrenalina al cien. No sabes qué está pasando, a quién le estaban disparando".

A pesar de lo ocurrido, HotSpanish afirma que sigue gustándole México: "A mí me encanta México y esto no cambia mi opinión".

