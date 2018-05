La piñata de AMLO, lista para tu fiesta electoral

Reynosa

Andrés Manuel López Obrador es el favorito en las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales en México del 1 de julio, y ahora también lo es en una piñatería del norte del país, donde una figura del candidato ha causado sensación.



El negocio familiar Piñatería Ramírez, ubicado en Reynosa, Tamaulipas es el responsable de esta creación, que muestra al líder de Morena vestido con un traje negro y una corbata amarilla, así como con la banda presidencial con los tres colores de México: verde, blanco y rojo.

La piñata de López Obrador, quien aparece con una expresión sonriente en la que destacan sus dos incisivos superiores, no viene sola, sino que está acompañada por otra piñata de un tigre.



En el taller, rodeado de recortes de periódico y pósters que le sirven para realizar sus figuras, Dalton Javier Ávalos, encargado de la piñatería, dijo que también tiene la intención de hacer figuras con el resto de los candidatos.



De esta forma, pronto habrá piñatas en las que aparecerán el conservador Ricardo Anaya, el oficialista José Antonio Meade y los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón "el Bronco".



"Mi propósito es hacer todos los candidatos y ponerlos juntos", para luego ver cómo "la gente se va a expresar contra ellos o a favor", haciendo una particular encuesta, bromea el artesano. La idea es "ver a cuál le quieren pegar":

[Foto: Piñatería Ramírez]



Señala que "un candidato puede causar un coraje, y ese lo van a comprar más rápido para pegarle". Aunque, matiza, no todo el mundo compra las piñatas para romperlas, sino que también hay personas que simplemente las quieren tener de adorno.

>> La versión piñata de AMLO no fue fácil



Mientras Dalton señala la cabeza del muñeco -la cual considera como prácticamente una piñata independiente-, asegura que esa parte es la que le lleva más tiempo, por el trabajo que conlleva dibujar los rasgos. "Es un poco elaborado, estar viendo qué diseño, la caricatura, y qué le puedes poner para que se parezca, porque si no se le parece, no va a gustar", comenta.



No es la primera vez que una de las obras de la Piñatería Ramírez salta a la fama. Una de sus creaciones más conocidas es la dedicada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muy demandada por las críticas que el magnate ha hecho contra los migrantes mexicanos.



En el taller también se han hecho figuras de otros personajes como la cantante Gloria Trevi, el director Guillermo del Toro, la cantante Selena, el narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán o hasta el niño Yuawi.



[Foto: Piñatería Ramírez]



Dalton dice que las felicitaciones de sus clientes motivan a la piñatería para continuar con sus originales diseños. Entre otros halagos, les han dicho que dan a conocer Reynosa -ciudad fronteriza marcada por la violencia de los grupos criminales- de otra manera.



"Seguimos trabajando, y mientras que la gente quiera, seguimos haciendo nuestros diseños raros", asevera el artesano.



Por último, lanza un mensaje destinado a los cerca de 89 millones de mexicanos que están convocados a las urnas el 1 de julio para elegir, además de al presidente, a diputados, senadores y gobernadores en nueve estados: "Que la gente vote, que suene el tigre y que estén listos para las elecciones".

[Foto: Piñatería Ramírez]







mrf