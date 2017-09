Adoptan al perro que se hizo famoso por ‘robar empanadas’

El perro callejero que se hizo famoso en internet por robarse una empanada en Chile, ahora será adoptado y hará comerciales para una multitienda.

Después de robarse la empanada y los miles de corazones de los internautas, el acto de rapiña de "Orejón" le dio la vuelta al continente: fue visto en varios países latinoamericanos y Estados Unidos, donde la revista Time le dedicó una nota.

This empanada-stealing dog has officially stolen the Internet's heart https://t.co/Ayew3WGxmu