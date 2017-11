Un niño destruyó una paleta de sombras de 25 mil pesos

Ciudad de México

Visitar una tienda de cristalería con niños no es la mejor idea. A la lista se suma una tienda de belleza, pues tal y como mostró una maquillista en su página de Facebook, son capaces de destruir en cuestión de minutos productos con valor de casi 25 mil pesos.

Brittany Nelson, originaria de Georgia, Estados Unidos, publicó en su cuenta de Facebook una imagen que provocaría un ataque de ansiedad a cualquier amante del maquillaje: una paleta de sombras de la marca Make Up Forever totalmente destruída.

En su mensaje, Brittany aseguró que la paleta de prueba, con un valor de mil 300 dólares, equivalentes a 24 mil 600 pesos, había sido atacada por un pequeño niño durante su visita a Sephora. “Estoy segura que él o ella pensó que eran pinturas digitales y no tenía idea de lo malo que estaba haciendo”, escribió en una publicación que hasta el momento ha sido compartida más de 23 mil veces.

Brittany aconsejó a las mamás no ir a comprar maquillaje con sus “pequeños humanos”, pues dijo que no es divertido ni para ti como compradora, para los niños y por supuesto no es lo mejor si vas a una tienda que vende productos caros.

Además, la maquillista compartió la forma en la que ella va a comprar maquillaje acompañada de su hija: “tengo una regla estricta para ella de mantener las manos en las bolsas y yo no puedo estar en la tienda más de diez minutos”.

Por supuesto que su publicación provocó comentarios divididos, pues mientras algunos culpaban a las mamás por no vigilar a sus hijos, otros criticaron a Brittany por decir que no pueden ir a comprar maquillaje con sus hijos.

