Un recorrido por Pabellón Tendencias

Un remanso de paz, una aventura en el espejo, un laberinto etéreo y un punto de reunión para reflexionar fueron las propuestas que Studioroca, Rima Arquitectura, On arquitectura + interiorismo y Roman Times Diseño nos presentaron en esta edición del Pabellón Tendencias Habitat.

Rima Arquitectura propuso una dualidad en la que el espacio exterior captura la atención con un umbral de luz invitándonos a descubrir lo que está más allá. El espacio interior, el espacio dos, generado por una envolvente geometría irregular y espejos encontrados que acentúan la perspectiva y crean sensaciones de infinito. La experiencia se enriquece con color y diferentes tipos de iluminación, simulando una constelación que remata como un eclipse.





On Arquitectura + Interiorismo acercó al público a un espacio sin límites donde se podía interactuar a través del juego de capas textiles que se sobreponían y reacomodaban, redefiniendo los bordes y creando un hábitat a partir de otro, bajo el concepto conocido como Box in the Box. Este pabellón estuvo montado sobre una carcasa metálica que guía los paneles de tela y se convierte en un contenedor que a su vez se ve envuelto por un lambrín de espejo que refleja el concepto al infinito.





Al igual que nuestra conciencia hacia el bienestar personal, los espacios en las ciudades evolucionan a una mayor ventura para sus habitantes. Cada vez hay más evidencia del perjuicio que nos acarrea que en las ciudades nos hemos alejado de la naturaleza y también hay vasta evidencia de cómo podemos beneficiarnos de ambientes armónico, bien creados.

Tila de Studioroca fue un espacio de introspección en un mundo donde cada vez se vuelve más necesario tener lugares para estar con uno mismo. Nos invitaron a tomar un momento para descansar, cargar nuestro celular, disfrutar de los árboles y las plantas, además de una deliciosa infusión natural de plantas vivas que preparaban al momento.





En la Cafeteria de Roman Times Diseño se hizo evidente que la comunicación es inherente a todos los aspectos de nuestra vida. Las personas nos comunicamos a todos los niveles, pero también los objetos, los espacios, cualquier tipo de creación y la naturaleza en todas sus manifestaciones. En sí, el mundo es un espacio que está repleto de información que nos encontramos decodificando constantemente. El pabellón es un prototipo de la ejecución que será llevada a cabo para ambientar una cafetería, utilizando varios aspectos de la comunicación: escrita, visual y la que tiene que ver con la ambientación.

Fotos: Cortesía Lizeth Arauz.