Si por algo es conocido Guillermo del Toro es por los extraños monstruos sacados de otros mundos que, en ocasiones, materializan los peores miedos de algunos. Pero para el director, el encuentro con un OVNI es lo que más lo ha asustado en la vida, confesó en entrevista con The Hollywood Reporter.

El tapatío contó que además de tener un encuentro cercano del tercer tipo, ha tenido experiencias paranormales en las que ha escuchado fantasmas, hechos que le ayudarían a crear algunas de sus películas.

“Vi un OVNI… sé que suena a algo lunático, pero lo vi. No quería verlo, estaba horriblemente diseñado”, dijo el cineasta y continuó describiendo la experiencia que sucedió cuando aún vivía en Guadalajara.

“Estaba con un amigo, compramos un six-pack y fuimos al Cerro del Cuatro. Nos sentamos a ver las estrellas, hablar y tomar una cerveza. Éramos los únicos en la carretera. Vimos una luz en el horizonte que iba súper rápido pero no en forma linear. Entonces le dije, hay que tocar el claxon y prender y apagar las luces”.

Del Toro continúa explicando que en cuestión de segundos, la luz se acercó a ellos. “Era como un platillo volador. Súper cliché. Es muy triste. Me gustaría decir que no son como creen que son. Pero son lo que piensan… y el miedo que sentimos fue muy primitivo…. Nunca me había sentido tan asustado en mi vida”, Guillemo continúa explicando que inmediatamente él y su amigo se subieron al coche y se fueron, pues el OVNI los estaba siguiendo hasta que, cuando voltearon a ver, ya no había nada.

En cuanto a los fantasmas, Del Toro asegura que sólo ha tenido dos experiencias paranormales. La primera, que inspiró el El Espinazo del Diablofue en realidad un suspiro que escuchó: “fue una especie de inhalación muy triste. Era mi tío, creo, porque lo escuché en su recámara después de su muerte”.

El segundo, cuenta, fue cuando estaba buscando locaciones en Nueva Zelanda para la película El Hobbit, específicamente en el hotel en el que se hospedó.

“Estaba viendo la tele cuando de repente –y estoy seguro que hay una explicación razonable- escuché gritos, era una mujer siendo asesinada en la habitación, gritos horribles. Pero no había nada, realmente me asusté. Seguí los ruidos y había una pequeña rejilla de ventilación en el baño desde donde podía oír ruidos y voces. Volví y me senté en la silla. Había un balcón con una enorme ventana y pensé que sería mejor no asomarme en caso de que hubiera alguien parado ahí”.

Del Toro continua narrando que después de eso, escuchó a un hombre llorar, pero decidió ponerse audífonos y seguir viendo series de televisión en su computadora. “A la mañana siguiente, nadie dijo haber tenido experiencias paranormales excepto yo”.

Si quieres leer la entrevista completa, puedes entrar aquí.