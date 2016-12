¿Qué se festeja en diciembre además de la Navidad?

Ciudad de México

Millones de personas en el mundo reciben diciembre con la ilusión de celebrar alguna festividad, no sólo la Navidad.

¿Qué hacen los hindús? ¿Cómo celebran los judíos? Aquí podrás conocer un poco de las distintas celebraciones que se realizan en este mes.

Hanukkah:

También conocido como Fiesta de las Luces, es una celebración judía que dura ocho días.

En este lapso se conmemora la independencia de los judíos y la posterior purificación del Templo de Jerusalén.

El día de inicio de esta festividad varía cada año con base en el calendario occidental, aunque usualmente se presenta a finales de noviembre y principios de diciembre.

La tradición se originó en el 165 a.C. cuando los macabeos empezaron a preparar el templo para la re-dedicación y encontraron que solamente tenían petróleo para iluminarlo por una noche; sin embargo y para sorpresa de todos, el combustible duró ocho días, es por eso que los judíos, en honor al "milagro", encienden las velas cada noche de la festividad.

No es la versión judía de la Navidad, pero en esta época los niños judíos también reciben regalos.





Kwanzaa:

El nombre Kwanzaa proviene originariamente de la frase matunda ya kwanza que significa "primeras frutas".



Es parte de la cultura afroamericana y se celebra del 26 de diciembre al 1 de enero.

Incluye un brindis y el encendido de una vela de la kinara, que es un candelabro para siete velas.

La festividad fue creada por el activista negro Maulana 'Ron' Karenga, en 1967, con el propósito de enaltecer la cultura africana.





Pañcha Ganapati:

Es un festival hindú moderno celebrado del 21 al 25 de diciembre en honor del Señor Ganesha, Patrón de las Artes y Guardián de la Cultura.

Fue creado en 1985 como una alternativa hindú a la Navidad por el maestro Sivaya Subramuniyaswami.

El festival, en el que por cinco días las familias intercambian comida y regalos, es considerado un nuevo comienzo y la oportunidad de reparar los errores del pasado.

Cada día representa una faceta de la celebración por acciones y colores: amarillo, azul, rojo, verde y naranja.





Festivus "anti-fiesta":

Las personas que prefieren no celebrar la Navidad se reúnen cada 23 de diciembre para quejarse de todo lo malo que les ocurrió durante el año.

Ponen un palo de escoba plateado en lugar de árbol de Navidad como símbolo de rechazo hacia esta festividad.

Aunque es difícil de creer, Festivus fue inventado por el escritor Dan O'Keefe e introducido por su hijoDaniel, guionista de la popular serie Seinfeld, como parte de una secuencia cómica de episodios para el show.

The Strike es el nombre que lleva el capítulo encargado de describir en qué consiste esta "anti-fiesta"

Mientras se desarrollan historias paralelas de los protagonistas de la serie, el papá de George convence al resto de los personajes de celebrar la alternativa no comercial a la Navidad que él inventó: Festivus.

El slogan de la celebración es: "A Festivus for the rest of us!" (¡Una festividad para el resto de nosotros!)