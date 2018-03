QrR!: De mujer a mujer, 7 reglas para ni despedazarnos ni hacernos daño

QrR! Es una sección hecha por personas afectadas de sus facultades mentales. Favor de no hacerles caso.

Acá, una propuesta.



1.- No criticaré a una mujer por su forma de vestir, aunque lleve un ajustado vestido amarillo. Ni siquiera aunque te veas más espectacular que alguna de ella con una prenda semejante (algo difícil de superar, por otro lado)

2.- No votaré por alguien en quien no confío nomás porque es mujer como yo. La unidad de género es mucho más que la simple creencia de que nuestra iguales, por descontado, son mejores.

3.- No le diré "zorra","puta","perdida" a ninguna congénere. De una u otra manera todas tenemos cola que nos pisen o, como diria el dicho digno de Conchita Wurst, "si ves las barbas de tu vecina cortar, pon las tuyas a remojar".

4.- No repetiré las palabras del mítico personaje de Itatí Cantoral. Aquellode catalogar a otras féminas como "malditas lisiadas" y marginales no es divertido; debería salir de nuestra mente.

5.- No la criticaré por su asusencia o exceso de "feminismo". Ya chole de usar las redes sociales para criticar a las demás por su papel en los nuevos movimientos de mujeres. Mejor tratar de entender cada postura y optar por la solidaridad.

6.- No me meteré en las decisiones que cada mujer tome respecto a su cuerpo. Tu sexo es tuyo; su sexo es suyo, y así. Cada quién debería exigir su derecho a decidir sin ser señalada u obligada a hacer algo que no desea.





7.- No me ensañaré con el meme ajeno. Hay memes graciosos pero también hay memes gandallas. antes de compartir uno (sobre otra mujer o en general), piensa en qué dirían de ti en una circunstancia semejante. Verás que no te gustaría estar en su lugar.





