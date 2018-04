¿Galletas Oreo de chile? En China puedes probarlas

¿A quién no le gustan las Oreo? Esas galletas sándwich de chocolate y relleno sabor vainilla que son deliciosas acompañadas de leche o café.

Pues resulta que al mercado chino no les gustó y el consorcio Kraft-Heinz decidió crear nuevos sabores de las famosas galletas especialmente para China.

Luego de que en 2015 las empresas se fusionaron, este mercado fue uno de sus objetivos.

Antes, en 1996, se había intentado llegar a China, sin embargo para el paladar oriental las galletas resultaron excesivamente dulces y no se vendieron.

¿Qué hicieron para solucionarlo? Recién presentaron las Kraft Jif Jaf, unas galletas de chocolate con chile, queso, matcha y hasta doble chocolate. Esta línea de galletas se vende únicamente en China.

Introducing a delicious new biscuit brand in China, KRAFT JIF JAF! Flavors include seductive cheese & chocolate, wonderful matcha & chocolate, spicy chilli & chocolate and enticing double chocolate. The range is available in sandwich biscuits, wafer packs & butter cookies. Enjoy! pic.twitter.com/ULEjWImTXS