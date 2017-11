Haz rendir tu dinero

Si planeaste tus compras y tienes el dinero en la mano, tal vez quieras pagar todo al cash y olvidarte de deudas. Sin embargo, recuerda que “el crédito puede ser una herramienta muy útil para hacer tus compras o adelantar adquisiciones que no podrías hacer de contado”, explican los especialistas del área de Consumo Inteligente de Mastercard.

En Milenio los consultamos sobre algunos tips de cómo aprovechar los beneficios del crédito, sin morir en el intento.

Lo primero es conocer tu ciclo de crédito, es decir, la fecha de corte y la fecha en que debes pagar para no generar cargos extra. Si las conoces y las manejas adecuadamente, puedes contar hasta con 45 días de financiamiento, aproximadamente.

Cuando llega la fecha de pago pueden ocurrir tres cosas:

Si pagaste el total de lo que firmaste en ese periodo, no te cobran intereses.

Si abonas el pago mínimo o más del mínimo, pero menos del total, te cobran la tasa de interés ordinaria sobre el saldo pendiente (la tasa que tenga tu tarjeta). En este caso piensa bien que el descuento que obtuviste por lo adquirido se puede perder por los intereses que debas pagar.

Si pagas menos del mínimo o nada, te cobran una tasa moratoria sobre el saldo pendiente. Esta tasa es más alta que la ordinaria.





Despeja tus dudas

Conoce la diferencia entre las dos fechas clave de tus tarjetas de crédito:

Fecha de corte: es un periodo de 30 días en donde están todos los cargos que se realizaron y que serán cobrados.

es un periodo de 30 días en donde están todos los cargos que se realizaron y que serán cobrados. Fecha de pago: es el último día que tenemos para pagar, también se le conoce como fecha límite de pago, es justo 20 días después de la fecha de corte.





¿Para qué sí y para qué no utilizar tu crédito?

El crédito funciona para adelantar compras que no podríamos hacer de contado, administrar el flujo de efectivo mensual ya que no representa un desembolso fuerte, y en ocasiones para pago de gastos no contemplados pero que son emergencia.

Toma en cuenta que usar el crédito es hacer uso de recursos que son prestados, y que se tienen que pagar en un determinado plazo.

Ante cualquier abuso, o cargo indebido en tus tarjetas de crédito o débito, repórtalo a la Condusef.



Recuerda que el pago con crédito no funciona como una extensión de los ingresos por lo que te recomendamos evitar ver el límite de saldo como recursos extras.

Como regla general, indican los especialistas de Consumo Inteligente de Mastercard, el total de tus deudas no debe sobrepasar el 30% de tus ingresos. Piénsalo ¿podrías solventar todos tus gastos del mes con el 70% de tus ingresos? Por eso es importante mantener este límite de crédito saludable.





Prepárate para comprar con tarjeta en mano

Realiza un presupuesto con base en tus ingresos y deudas adquiridas previamente para saber exactamente con qué cantidad cuentas al mes. Una vez que tienes ese presupuesto, respétalo para controlar los gastos de la tarjeta. Consumo Inteligente te invita a analizar tus compras y no comprar por impulso.

Haz un ejercicio honesto de autocontrol:

Evalúa la compra y la capacidad de pago.

Compra lo programado, compara precios.

Toma un tiempo para pensar la compra, investiga sobre las condiciones de pago.

Aprovecha los puntos, bonificaciones y cupones que te den tanto tu tarjeta de crédito como las propias tiendas.





¿Realmente convienen los meses sin intereses?

El crédito, los meses sin intereses y pagos diferidos, son una excelente opción para no perder liquidez y comprar bienes de alto valor.



Depende. Permiten adquirir un artículo y pagarlo en plazos. Si se paga a tiempo cada mes no genera costos de financiamiento. Para que los meses sin intereses no sean un lastre, Mastercard te recomienda:

Evalúa la necesidad real del producto o servicio que te ofrecen a mensualidades. Analiza si el monto que tendrías que pagar está dentro de tus capacidades, en tu presupuesto de gastos fijos. Solo compra a meses sin intereses artículos de larga duración como electrónicos o electrodomésticos.

La cantidad adecuada de meses sin intereses depende de ti y de tus flujos de efectivo, ya que entre mayor sea la cantidad de meses, el monto a pagar será menor. Menos meses siempre será mejor para no arrastrar una deuda en tus finanzas personales, pero la mensualidad será más alta.





Profeco compara por ti

Por segundo año consecutivo, la Procuraduría Federal del Consumidor puso en acción su programa “Quién es Quién en los Precios”, específicamente para el Buen Fin.

En su página web puedes consultar los precios de cientos de productos. Solo debes teclear tu ciudad, municipio y artículo buscado. La información mostrada corresponde a las tres semanas previas.

Ahora sí, estás armado de información para encontrar las mejores ofertas y hacer rendir tu presupuesto. ¡Es hora de comprar!