Usuarios calificarán si una página es confiable: Facebook

San Francisco

Facebook comenzará a priorizar medios noticiosos "confiables" en sus flujos en redes sociales, debido a que busca luchar contra el "sensacionalismo" y la "desinformación", dijo su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg.

La compañía, que tiene más de dos mil millones de usuarios al mes, dijo que utilizará encuestas para elaborar un ranking de confiabilidad de los medios de prensa.

TE RECOMENDAMOS: El filtro burbuja: cómo Google decide lo que piensas

Para esto, Facebook realizará una encuesta de calidad para preguntarle a algunos de sus usuarios si están familiarizados con un medio de noticias y si sí, qué tan confiable lo consideran. Si no conocen el medio, entonces ya no pueden responder si les es o no confiable.

"La idea es que algunas organizaciones de noticias son confiables sólo para sus lectores o público, y otros son considerados ampliamente confiables por la sociedad aunque no los sigan directamente", se lee en la publicación de Zuckerberg quien además, dijo que decidió dejarle esta responsabilidad a sus usuarios pues no se siente cómodo al dejarle la decisión a Facebook o a los expertos, quienes no resolverían el problema objetivamente.

El fundador de la red social detalló los cambios, afirmando que a partir de la próxima semana el flujo de noticias, una pieza clave del producto de la compañía, priorizará las "noticias de alta calidad" sobre aquellas de fuentes menos confiables.

"Hay demasiado sensacionalismo, desinformación y polarización en el mundo actual", escribió Zuckerberg. "Las redes sociales permiten que la gente difunda información más rápido que nunca antes, y si no abordamos estos problemas específicos, entonces los terminaremos agravando", agregó.

Al mismo tiempo, Zuckerberg dijo que la cantidad de noticias en general en Facebook se reduciría a cerca de un 4 por ciento del contenido del flujo desde el 5 por ciento actual.

Facebook ha tenido una relación turbulenta con las organizaciones de noticias, especialmente con aquellas de un sesgo político fuerte. En 2016, los legisladores republicanos expusieron sus preocupaciones porque Facebook estaba eliminando historias de interés para lectores conservadores.

La semana pasada, Zuckerberg dijo que la empresa cambiará la forma en que filtra las publicaciones y videos en el flujo de noticias para dar prioridad al contenido de familiares y amigos.





mrf