Habrá Mario Tennis y Pokkén Tournament para Nintendo Switch

No ha pasado ni un mes del 2018 y Nintendo ya compartió lo que les espera en un futuro próximo en cuanto a las novedades para la Nintendo Switch.

En una mini transmisión sorpresa de Nintendo Direct que duró sólo 14 minutos, la compañía mostró todo lo que se espera que llegue en los próximos meses, incluida una actualización gratuita para Super Mario Odyssey y nuevos juegos.

A continuación te decimos todo lo que debes esperar este 2018 de Nintendo.

Dark Souls Remastered

El famoso juego de rol lanzado originalmente en 2011 llegará por primera vez a una consola de Nintendo en su versión remasterizada. La versión para Nintendo Switch estará a la venta a partir del 25 de mayo y tendrá una resolución de 1080p. Además, será la primera ocasión que Dark Souls se podrá jugar en modo portátil.

Hyrule Warriors: Definitive Edition

El juego de batalla inspirado en el universo de Zelda llegará al Nintendo Switch en una versión que incluye todo el contenido descargable de las versiones de 3DS y Wii U, además de nuevos atuendos sacados de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. El juego será lanzado en primavera de este año.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Otro juego que salió originalmente para el Wii U llegará al Switch, con la diferencia de que ahora los jugadores podrán utilizar a Funky Kong para completar las misiones. Se podrá seguir jugando en modo para un jugador o de manera cooperativa.

Super Mario Odyssey: Luigi's Balloon World

El juego más popular del Nintendo Switch recibirá una actualización gratuita en la que todos podrán divertirse con el nuevo minijuego de Luigi que incluye dos modos diferentes. El primero se llama Hide It, en el que los jugadores tendrán 30 segundos para esconder globos en todo el mundo. El segundo modo llamado Find It, los jugadores deberán encontrar los globos escondidos por sus amigos.

Además, la actualización incluirá tres vestuarios nuevos: Sunshine Shades, un sombrero de músico y una armadura de caballero.

Mario Tennis Aces

Preparen las raquetas porque el nuevo juego de Mario Tennis llegará este año al Nintendo Switch. Algunos personajes que aparecerán en el juego son Mario, Luigi, Wario y Waluigi, y por primera vez desde Mario Tennis Power Tour, el juego incluirá un modo de historia.

Kirby Star Allies

Luego de ser anunciado meses atrás, Nintendo reveló que la fecha de salida del nuevo juego de Kirby será el 16 de marzo de este año. Un nuevo video mostró las Friend Abilities que permitirán combinar dos habilidades diferentes para crear un nuevo efecto, también se revelaron nuevas habilidades para Kirby y una habilidad para los que jueguen en modo cooperativo de cuatro jugadores.

Otros anuncios

Donkey Kong será un personaje descargable para Mario + Rabbids Kingdom Battle, la versión de PayDay 2 para Switch tendrá un personaje exclusivo llamado Joy, Pokkén Tournament tendrá nuevos luchadores, Ys VIII: Lacrimosa of Dana llegará al Switch en verano, The World Ends With You: Final Remix tendrá una versión para Switch que incluye un nuevo escenario y el juego de plataformas Celeste será lanzando el 25 de enero.

Puedes ver la presentación completa en el siguiente video.









