Nintendo anuncia el regreso de la NES Classic Edition

Prepara tu cartera pues Nintendo anunció que la Mini NES Classic Edition, regresará a las tiendas el próximo mes y estará disponible lo que resta de 2018.

A través de un tuit, Nintendo dio a conocer que que NES Classic Edition llegará a las tiendas el próximo 29 de junio y tendrá un precio de 60 dólares.

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4tapic.twitter.com/1PcXBI5qJC