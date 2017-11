"Llevamos al niño al doctor y tenía 400 de glucosa"

Tampico

A Kevin, de seis años, quien cursa segundo de primaria, hace un año y dos meses le fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1, hoy en día afortunadamente su tratamiento va bien, sin embargo, sus padres han tenido dificultades por los gastos de su enfermedad, pues a pesar que cuenta con seguridad social, muchas de las veces los medicamentos no están en existencia y por ello han optado por atenderlo de manera particular.

Esto representa un mayor gasto, sobre todo ahora que su padre perdió su empleo y aunque ha encontrado uno nuevo, no es el mismo ingreso que anteriormente tenía, ya que han pasado por situaciones difíciles como el perder a un familiar apenas hace unos meses.

Su madre, Jessica Penélope Reynoso Lantigua, explica que realmente no supo cuándo comenzó la enfermedad, a pesar de que vio cambios en su pequeño, ya que ignoraba los síntomas, pues Kevin comenzó a beber más agua, ir mucho al baño, se sentía más fatigado y sus enfermedades respiratorias eran más constantes.

Comenta que en varias ocasiones sufrió gripe, aunque lo raro era que su garganta no se irritaba, hasta que por fin decidió llevarlo con el médico particular, en aquél entonces en Ciudad Carmen, ahí le realizaron todo tipo de estudios, hasta que salió que en glucosa estaba en 400. Menciona que posiblemente se trataba de su segunda crisis.

"Es entonces que lo ingresamos al Hospital en Ciudad de Carmen, pero ahí no había endocrinólogo, una amiga es quien me ayuda a que lo pasen a Campeche, un hospital mejor, aunque tampoco había los especialistas que él necesitaba, gracias a Dios después de un mes salió adelante, débil, pero bien", explica.

Menciona que durante un mes prácticamente vivieron en la calle, pues en el lugar no conocían a nadie y tampoco había familia cerca, pero las enfermeras me explicaron cómo había que hacerle para enseñarle qué debía comer y qué no.

Recuerda que al regresar a la escuela, estuvo asistiendo junto con él seis meses, hasta que un día la directora le negó el paso, al ver mejoría en el niño, pues lo trataba como una persona adulta, ignorando que es muy diferente la enfermedad en un niño, que en un adulto, sobre todo a su edad.

"Aunque los maestros me apoyaban, ella no, sin embargo, esos seis meses me ayudaron, porque para entonces Kevin ya sabía qué hacer si se le bajaba la glucosa o le subía", refiere.

Ante esta situación, la madre de Kevin, pide a diputados para que legislen una Ley, pues ahora que se han mudado al puerto de Altamira, ve la necesidad de que existan enfermeras, que incluso los maestros estén capacitados para atender una emergencia, ya sea con su hijo o cualquier otra persona, porque ha habido ocasiones en que su hijo se ha descompensado y no tiene la fuerza para actuar.

"Soy consciente que son muchos niños y la maestra me ha echado mucho la mano, pero creo que las autoridades deben actuar ante esta situación, porque se trata de una realidad, hay niños con diabetes y otras enfermedades en las escuelas", dijo.

Por esta razón, requiere apoyo, ya que hay ocasiones en las que le es muy difícil adquirir los medicamentos, pues aunque su hijo más grande, Benjamín, es más consciente de la situación y junto con su padre, apoyan para que el menor no se preocupe por la falta de recurso.

Lo que necesita son agujas tipo pluma de 4 ml, para aplicar insulina marca BD Ultra-Fine, lancetas y tiras reactivas marca Accu-Chek.

A pesar de las dificultades, Kevin no se rinde, es un niño muy entusiasta y ante las circunstancias hay una frase que él mismo sacó, "los guerreros no se rinden", eso es lo que le dice a su mamá cada vez que recae.

El menor asiste a la escuela Leona Vicario en el sector Monte Alto de Altamira. Cualquier persona interesada en apoyarlo puede comunicarse al teléfono 938-128-14-21.





JERR