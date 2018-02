Ya sabemos por qué el 'niño selfie' ignoró a Timberlake

Atrás quedaron los días del tiburón izquierdo de Katy Perry o Lady Gaga aventándose desde la parte superior del estadio NRG en Houston, Texas. Esta edición del Super Bowl nos dejó un nuevo meme: el chico selfie.

Cuando Justin Timberlake estaba a punto de terminar su desangelado show de medio tiempo, un adolescente acaparó la atención de internet porque parecía estar más ocupado en su celular que en el cantante que estaba a escasos centímetros de él. Sin embargo, todo fue resultado de la peor pesadilla de un chico de su edad: que su teléfono que quedara trabado mientras trataba de tomar una foto con su artista favorito.

Basta con ver su cara para saber que no la estaba pasando bien...

When your friend go dancing with strangers at the club and u just don’t know what to do #selfiekidpic.twitter.com/MzH4237Z1y