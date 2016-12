Actriz porno denuncia violación durante grabación

Nikki Benz, una actriz porno, denunció a través de su cuenta de Twitter que había sido golpeada y abusada sexualmente durante el rodaje de una película. De acuerdo con la actriz, el director Tony T, la golpeó en la cabeza y la estranguló durante una escena que no estaba dentro del guión de la cinta que estaba filmando para el canal de entretenimiento para adultos Brazzers.

On set bullying, rape, & violence should never happen. #NoMeansNo on camera, off camera. Just NO!

En una imagen que Benz compartió en Twitter, se ve una conversación en la que se revela que la actriz pidió que se detuviera la filmación, sin embargo el director continuó. Posteriormente, Nikki escribió “Bullying en el set, violaciones o violencia nunca debería pasar. No significa no sea frente o detrás de cámaras”.

La actriz, con 13 años de trayectoria en la industria del entretenimiento para adultos, dijo sentirse asqueada y enojada por lo sucedido.

#NoMeansNo#CutMeansCut and me telling you I'm not ok with any of this should be taken seriously. I should not be beat down.