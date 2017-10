El New York Times abre su sitio a la 'dark web'

Ciudad de México

El periódico The New York Times anunció hoy un "experimento en comunicación segura", poniendo su sitio web nytimes.com en la 'dark web', el cual será accesible sólo a través del software Tor —iniciales de 'The Onion Router'.

Dicho software permite desarrollar un red de comunicaciones superpuesta sobre internet, en la que los mensajes intercambiados entre los usuarios no revela su identidad ni dirección IP, y mantiene en secreto la información que viaja por ella.

(Ilustración: Kevin Zweerink para The New York Times)

En otras palabras, Tor permite a cualquier usuario navegar de modo "oculto" para buscadores como Google, e ingresar a cualquier servicio usual de internet con relativo anonimato —en ocasiones, incluso, para comprar drogas o armas sin ser rastreado.

La explicación del NYT para esta decisión es la seguridad de sus lectores. Según se explica en un comunicado, muchos usuarios del mundo eligen utilizar el servicio Tor para acceder a sus noticias porque "están bloqueados para acceder a nuestro website, o porque les preocupa el monitoreo de sus actividades en línea o porque les importa la privacidad en línea".

En el comunicado, el NYT también asegura que están comprometidos con la calidad de su periodismo independiente y en la posibilidad de que los lectores puedan acceder a los contenidos de forma segura; por eso es que están incursionando en este experimento por garantizar un acceso seguro a través de Tor.

Si deseas una explicación técnica más amplia de cómo acceder al sitio del NYT a través de Tor, puedes leerla aquí.





