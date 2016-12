Hackean cuentas de Netflix y Marvel en Twitter

Una de las cuentas de Netflix, así como varias de Marvel, fueron hackeadas el miércoles por un grupo que se autodenomina OurMine, que envió varios tuits burlones desde el usuario de la empresa para Estados Unidos (@netflix).

"La seguridad mundial es una mierda. Estamos aquí para probarlo :)", decía uno de los mensajes en el microblog. Sin embargo los tuits fueron borrados en menos de 10 minutos.

Representantes de Netflix no pudieron ser ubicados de inmediato para comentar sobre el hecho.

Sin embargo, la cuenta verificada de Twitter de servicio al cliente envió el siguiente mensaje: "Estamos al tanto de la situación y estamos trabajando para resolverla".

Marvel fue afectada en cuentas de varias de sus producciones cinematográficas.

