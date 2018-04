Nestlé canceló serie que buscaba a la mejor esposa

La compañía suiza Nestlé pidió perdón y retiró una campaña publicitaria en Marruecos muy criticada por su carácter sexista pues equiparaba a una buena esposa con aquella que sabe preparar mejores postres.

"Lamentamos sinceramente que la serie web Me quiero casar haya podido ofender a cierto número de personas. No era nuestra intención. Tomamos nota y decidimos interrumpir el programa, igual que agradecemos a nuestros consumidores por habernos ayudado a tomar conciencia de nuestra torpeza", publicó hoy la compañía en una cuenta de Facebook.

TE RECOMENDAMOS: TvNotas intenta explicar sin argumentos qué es 'feminazi'

La polémica estalló el pasado martes, y desde ese día se han sucedido en las redes las críticas contra la compañía, calificada de sexista y degradante para la mujer.

La miniserie web relataba la historia de una mujer que busca una buena esposa para su hijo Anás; en su primer capítulo (ya no habrá más), sometía a las cinco preseleccionadas, todas ellas mujeres de aspecto urbano y moderno, a una competición por ver cuál de ellas preparaba el mejor postre con un producto Nestlé.

In the last scene, the mother lines the women up as her son looks on from the balcony: "Mister Anas did not like one of your desserts, and the one who made this dessert is going home" 🤦‍♀️ pic.twitter.com/vI4016LyUM