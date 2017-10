Asia Cultural

Louvre Abu Dhabi

Tendrá su esperada apertura el 11 de noviembre del presente año, pero nació como un acuerdo entre los gobiernos de Abu Dhabi y Francia desde 2007. Su historia universal encarna el espíritu de apertura y diálogo entre culturas y una vez abierto, formará una narrativa histórica de arte te llevará de la antigüedad al mundo contemporáneo a través de 23 galerías permanentes en 12 secuencias.





El arquitecto Jean Nouvel, ganador del premio Pritzker, buscó inspiración para el concepto de este proyecto en la cultura arquitectónica árabe tradicional. Su diseño es una colaboración entre la cultura tradicional y las modernas técnicas de construcción. En él se exhibirán aproximadamente 300 obras de arte de 13 instituciones francesas claves junto con la colección permanente del museo. Estos incluirán La Belle Ferronnière de Leonardo da Vinci y una fuente española de un león que se dice ser de Monzon del musée du Louvre; la estación Saint-Lazare de Claude Monet y The Fife Player de Edouard Manet, ambos del musée d'Orsay; Still Life de Henri Matisse Magnolia (1941) del Centro Pompidou; Globe de Vincenzo Coronelli, de la Bibliothèque nationale de France; un raro salero en marfil del Reino de Benin y una máscara de Baga D'mba de Guinea del musée du quai Branly.

Además, se realizarán cuatro exhibiciones temporales a lo largo del año en un espacio separado, asegurando así que cada vez que regreses encuentres algo nuevo. Como parte del acuerdo intergubernamental, éstas se desarrollarán en colaboración con museos franceses asociados. La primera se basará en la creación gradual del Museo del Louvre de finales del siglo XVII a 1793.

Mori Art Museum





Inaugurado desde 2003, está en el piso 53 de la Torre Central Mori en Roppongi Hills, el corazón cultural de Tokio. Es un lugar para disfrutar, estimular y discutir, donde lo que es importante para la cultura y la sociedad es abiertamente debatido a través de sus exposiciones de arte contemporáneo, así como programas de aprendizaje.

Próximas exhibiciones:

Leandro Erlich-Seeing and believing (18 de noviembre 2017 al 1 de abril 2018).

Catástrofe y el poder del arte (6 de octubre 2018 al 20 de enero 2019).



Se ha posicionado como un centro de arte contemporáneo japonés y asiático, capaz de presentar las tendencias de la región en un contexto global con una profunda experiencia en sistemas y estructuras culturales específicas. La intención del Museo de Arte de Mori de continuar el principio "arte + vida" es realizar una sociedad enriquecida donde el arte se relaciona con todos los aspectos de la vida.

China Art Museum





Ubicado en el nuevo distrito de Pudong, en Shangái, el museo de arte de China es uno de los museos más grandes del continente. Cuenta con 27 salas de exhibición en un edificio de 63 metros de altura, el cual fue llamado The Crown of the East, debido a la forma de corona típica de la china ancestral. Las exhibiciones comprenden el origen del arte moderno y contemporáneo chino, obras del desarrollo histórico y cultural de Shanghái, también de pintores internacionales destacados y el desarrollo del arte contemporáneo en el siglo XXI. Te recomiendo empezar el recorrido desde la planta superior e ir descendiendo.

Singapore National Gallery





Si realizas la encuesta del museo y das tu dirección, te envían souvenirs de la exhibición temporal en curso.



Descubre la colección de arte moderno más grande de Singapur y del Sudeste Asiático. La galería alberga más de 8,000 obras que abarcan desde la historia del arte de Singapur y la región hasta la actualidad. Es un icono del siglo XXI, integra de forma elegante dos edificios históricos, la corte suprema y el Ayuntamiento, para convertirse en la mayor y más reciente adición al paisaje de los museos de arte del país. El diseño a cargo de Studio Milou en colaboración con CPG Consultores, introduce la arquitectura contemporánea a los edificios antiguos.

