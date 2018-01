El triste destino del hombre de nieve que explotó

Ciudad de México

Lauri Vuohensilta y Anni Vuohensilta hicieron dos extraños muñecos de nieve que hicieron explotar con bombas hechas de bolsas de basura que llenaron con cien litros de gas de oxiacetileno.

En un video, la pareja finlandesa —las mentes detrás de los canales Beyond the Press and the Hydraulic Press— muestra cómo se desintegran dos muñecos. La razón de la segunda explosión es que la primera vez olvidaron colocar la cámara lenta, así que tuvieron que armar otro muñeco y volver a grabar.



Parece que en Finlandia no les agradan para nada los hombres de nieve. En 2016, un grupo de "granjeros finlandeses locos" filmaron cómo su dron asesino decapitaba a una serie de muñecos con una sierra eléctrica.





El dato ñoño

El gas oxiacetileno es usado normalmente para soldar y hacer cortes a alta temperatura. La delgada llama color celeste que se produce puede alcanzar los 3500 °C.







