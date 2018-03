Las que escalaron hasta ser líderes

Sofía Aspe

Diseño de interiores

“Admiro a muchas mujeres pues sé en carne propia lo que implica ser madre, pareja, hija, jefa, clienta, empresaria y creativa a la vez".



Lo que comenzó con un proyecto para diseñar el área privada de un restaurante en Polanco, se ha transformado en la creación de su propia empresa con un equipo de nueve arquitectas e interioristas. Hoy Sofía Aspe, con su firma homónima, ha creado más de 45 proyectos, tanto en México como en Estados Unidos, además tiene un libro en puerta.





Mi mayor reto en la industria fue que nunca trabajé en otro estudio de interiorismo antes de fundar el mío, por eso mi negocio ha crecido de manera instintiva y con mi propia brújula. He ido aprendiendo sobre la marcha.

Dos colegas que admiro son Patricia Urquiola y Kelly Wearstler, dos creativas que han logrado además del éxito profesional, ser parejas y madres dedicadas.

Creo que ser mujer en esta industria implica más reto, pues hay que lidiar con proveedores que son en su gran mayoría hombres o encabezar construcciones conformadas básicamente por el sexo masculino. Implica un esfuerzo extra, pero estos retos nos hacen más fuertes y resilientes.

Estamos trabajando en cuatro proyectos en el extranjero, lo cual me llena de orgullo como mexicana; en Vail, Miami, Austin y nuestro segundo proyecto en Las Vegas. También estamos haciendo las oficinas corporativas de Frette en Santa Fe y una casa en Valle de Bravo, por mencionar algunos.

El interiorismo en México está en un gran momento. Tenemos interioristas, arquitectos y clientes cada vez más sofisticados y con grandes propuestas propias. Este 2018 la CDMX es la capital del diseño y se da justo en un gran momento de creatividad y nivel de proyectos en el país.

Para mí el éxito es gozar y hacer bien aquello que disfrutas y amas.



Sus favoritos:

¿Blanco o negro? Los dos

¿Espacios abiertos o cerrados? Abiertos

En mi rutina de belleza nunca falta Desmaquillarme todas las noches

Arquitecto favorito Renzo Piano

Última tienda que visité Casa Thô en Mérida, Yucatán





Andrea Artigas

Joyería

Ella es la encargada de dirigir la lujosa marca Tiffany & Co, presente en México desde hace 20 años. A su cargo se han abierto 11 puntos de venta en el país y la firma ha sabido mantenerse vigente con colecciones de vanguardia, que son a la vez clásicas y atemporales.





Como mujer al frente de una empresa mi mayor reto ha sido el balance entre mi vida personal y el trabajo; aprender a cuidar de los dos sin vivir estresada. Mi mayor aprendizaje ha sido estar siempre abierta al cambio. Es la única manera de estar siempre divertida y comprometida con las necesidades del negocio. Cada vez que hay un cambio te reinventas, sales de tu zona de confort y tomas los retos con mucha pasión.

El balance entre el trabajo y lo personal lo logro aunque viajo mucho y no solo en México, sino en Latinoamérica y Estados Unidos. Tengo dos reglas que me funcionan muy bien: respetar las fechas claves de eventos personales y organizarme con mi esposo para que me alcance en cualquier lugar en el que esté y pasemos el fin de semana juntos; así los viajes de trabajo se vuelven un oportunidad para pequeñas escapadas.

Para estar al frente de una empresa se necesita pasión por lo que haces y un equipo con quien compartir. Tengo 20 años al frente de Tiffany México y cada día me gusta más. Cada día pienso en nuevos proyectos y nuevos caminos para lograr las metas, debato con mi equipo y juntos tomamos la decisiones necesarias.

Me siento orgullosa de ser mujer cada año cuando invito a todo mi equipo a la carrera de Avon, me conmueve sentirme parte de ese grupo que pinta de rosa toda la Avenida Reforma.

Mi proyecto a futuro en Tiffany & Co: ¡Uff! ¡Hay miles! Pero uno que me entusiasma muchísimo es el lanzamiento de una línea de joyería con diamantes que saldrá en Mayo. ¡Estén pendientes! ¡Es lo más lindo que he visto!

Para mí el éxito es ser plena y ser capaz de hacer sentir felices a los que te rodean, sin estar relacionado con un puesto determinado.

Sus favoritos:

¿Oro amarillo o blanco? Oro amarillo

¿Piedra preciosa? Por supuesto, el diamante

En mi bolsa nunca falta My beauty bag

Destino para viajar Nueva York





Vanessa Guckel

Diseño de moda

“Mi mayor reto en la industria ha sido crear una marca, posicionarla y operarla sola desde su inicio. Mi mayor aprendizaje ha sido tener perseverancia y fe en mí, pase lo que pase”.



Aunque tuvo su formación en arquitectura en la École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, desde el inicio se inclinó por asociar conceptos arquitectónicos en el diseño de ropa. A partir de esa idea Vanessa Guckel desarrolló Cihuah, una marca con una propuesta diferente y transdisciplinaria con referencias que abarcan arte, pintura, literatura, música, danza, fotografía y poesía.

Mi evolución como diseñadora ha sido muy empírica. Cada día es un aprendizaje y puedo decir que crezco a la par de mi marca. Me ha permitido aprender de mis errores, valorar el accidente, tener perseverancia, ser constante, y me da cada vez más lecciones de vida.

La inspiración para crear una nueva colección para Cihuah proviene de una emoción, de un recuerdo o bien de acto de memoria, de ahí surge y se aterriza un concepto que voy a desarrollar desde el inicio hasta el final siempre con esa emoción/recuerdo en mente.

Dentro de la industria admiro a Rei Kawakubo por la dualidad de su trabajo -arte/diseño- y por ser no conformista. Mantiene firmes sus conceptos, sus ideas y sus lineamientos. Su perseverancia es un ejemplo para mí.

Una anécdota en la que me haya sentido orgullosa de ser mujer fue al raparme el cabello, ya que quería generar un cambio en mí a nivel personal y emocional.

Al mismo tiempo busqué alejarme de las ideas convencionales de la belleza. Diseñé un experimento personal saliendo de mi zona de confort para explorar otra realidad. En efecto, todo es diferente con unos pocos milímetros en la cabeza. Todo cambia, tanto mi propia visión como la mirada de los demás. Me sorprendí mucho al darme cuenta que aquí una mujer rapada aún genera controversia.

Para mí, el éxito es todo aquello que verdaderamente te hace sentir bien contigo mismo. Es la satisfacción de cumplir las metas establecidas y experimentar la autodeterminación personal.

Sus favoritos:

Destino para viajar Japón

Lo primero que hago en las mañanas Abrir las ventanas y respirar profundamente

Última tienda que visité Dover Street Market, en Nueva York





Ana Victoria García

Negocios

Después de haber trabajado durante casi seis años en una aceleradora de negocios, Ana Victoria observó que de la cartera de 88 emprendedores que manejaba, sólo tres empresas estaban fundadas por mujeres. De ahí surgió su idea de crear una oferta especializada en el sector femenino y nació Victoria 147, una incubadora enfocada en apoyar a mujeres emprendedoras.

Como mujer al frente de una empresa mi mayor reto ha sido guardar la calma, y tener una perspectiva objetiva de cada situación.

Y mi mayor aprendizaje: entender que siempre hay oportunidades y distintas formas de lograr las cosas, solo hay que ser creativos y no cerrarse a una sola forma de pensar.

Es importante empoderar a las futuras empresarias de México para que no se pierda el talento y que ninguna mujer con ganas de emprender tenga miedo de hacerlo.

Como la voz femenina de Shark Tank México fue muy gratificante evaluar proyectos. Me hubiera gustado ver a más emprendedoras en la temporada, pero ese es sólo un indicador de lo mucho que falta por hacer para lograr mayor representación de la mujer en el ecosistema emprendedor.





Una colega que admiro es Françoise Lavertu, CEO de Tesla. Me parece una mujer brillante y multifacética, muy enfocada a resultados y sobre todo con una actitud valiente y humana. Yo he tenido el privilegio de conocerla porque además es fellow de nuestra red en Victoria 147.

Para mí, el éxito es soñar y ver realizados tus sueños.

Sus favoritos:

Destino para vacacionar Tulum

Restaurante en CDMX Rosseta

En mi bolsa nunca falta Una libreta y pluma

Producto de belleza Perfume Le Labo's

¿Ciudad o playa? Ciudad





Lindsey Geddes

Gourmet

Mientras estudiaba Administración de Hoteles en la Universidad de Nevada, Las Vegas, Lindsey Geddes descubrió su amor por el vino. Después de un viaje a Europa en el que visitó bodegas y restaurantes de renombre, se convenció de que su carrera sería en el área gastronómica. Hoy es una de las 21 mujeres en el mundo que cuentan con el título de Master Sommelier y está al frente de su propia empresa de consultoría de vinos, que da servicio a los restaurantes más importantes de Las Vegas.

Dentro de la industria restaurantera mi mayor desafío fue que me tomaran en serio como una mujer joven que trabaja en Las Vegas y mi mayor lección fue comprender la fortaleza que tengo y cómo usarla.

El título de Master Sommelier lo considero el mayor hito en mi carrera. Me tomó 10 años terminar los cuatro niveles para lograr el título. Ser parte del Tribunal de Master Sommeliers me ha convertido en un mejor profesional y me sigue empujando a nuevos límites.

Colega que admiro dentro de la industria: Shelly Lindgren de San Francisco. Ella es más conocida por su restaurante italiano A16 y es el epítome de una mujer fuerte pavimentando caminos para las generaciones futuras. Acaba de restaurar una camioneta vintage con un horno de leña para pizzas en la parte de atrás para andar por la ciudad y servir su comida a la gente. Realmente ama lo que hace.

El balance entre la familia y el trabajo como jefa de consultoría lo logro pre-planeando. Se trata de pensar siempre con anticipación. Mi esposo y yo planificamos nuestro año con nuestros principales eventos y horarios. Nunca supe cuán sagrado puede ser un calendario sincronizado para una relación.

Del trabajo disfruto las finanzas. Sé que parece un poco aburrido, pero una de las interacciones humanas más divertidas es hacer un trato. El arte de la negociación es un juego de póquer y los nativos de Las Vegas adoramos el póquer.

Vino mexicano que recomiendas: Mi variedad favorita de uva roja es Nebbiolo. Es bastante raro encontrar este tipo de uva cultivado fuera de Piamonte. Encontrarlo en México fue una alegría, así que recomiendo L.A. Cetto Nebbiolo.

Sus favoritos:

¿Vino tinto o blanco? Champán

Destino de vacaciones Gran Cañón

Restaurante favorito Lotus de Siam Las Vegas

Si pudiera vivir en cualquier ciudad sería Sydney, Australia