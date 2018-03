Tres mujeres que llegaron a la cima

Es cierto que en los últimos años se han creado leyes, políticas e iniciativas del sector privado que obligan a las empresas o instituciones a cumplir con una cuota de género. Pero las compañías también han incorporado apoyos que fomenten una cultura organizacional más equitativa, campañas para fortalecer la conciencia de género y programas orientados a la contratación y retención de talento femenino.

Aunque a paso lento, en México vamos por buen camino; prueba de ello es la historia de estas tres mujeres que han conquistado la cima en sectores que eran considerados para hombres.





Detrás de una mujer...





Mónica Flores es uno de los pocos ejemplos en México que demuestra que los techos de cristal que impiden a las mujeres llegar a cargos de liderazgos pueden romperse. La directora general de Manpower México y Latinoamérica se ha convertido en la primera mujer mexicana en estar al frente de American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham México), organización que aglutina a 1,450 compañías estadounidenses, las cuales representan cerca de 70% de la inversión Extranjera Directa (IED).

“Hay mucho que hacer en materia de políticas públicas que incentiven la incorporación de mujeres a los puestos de liderazgo. Sin embargo, el primer paso lo debemos dar nosotras mismas, debemos vencer los estereotipos, las culpas y los miedos”, menciona Flores.

A pesar de que en su infancia Mónica jamás se imaginó que tendría el cargo que actualmente ocupa, le fue muy claro el mensaje que sus padres siempre le dieron, “haz lo que quieras hacer, pero sé la mejor en eso”, palabras que ayudaron a conseguir los logros que cosecha, como es el crecimiento de las operaciones en todos los países donde está presente Manpower.

Flores considera que el tema de la inclusión laboral no solo compete a las mujeres. “Necesitamos más hombres feministas, que se atrevan a decir que les toca recoger a los niños de las escuelas. Ellos también tienen que ser valientes para que nosotras podamos ser líderes”, menciona la presidenta de AmCham México.

Mónica no titubea al decir que tiene un compañero de vida con mentalidad feminista, lo que además le permite participar en diferentes consejos de instituciones educativas y empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Con un compañero con mentalidad distinta, no hubiera llegado hasta donde estoy o mi vida sería un martirio”, comenta la CEO.

Aunque tiene claro el desafío que enfrenta y el trabajo que debe realizar al ocupar la presidencia de la AmCham México, no olvida su misión con las mujeres. “Al estar al frente de esta organización, impulsaremos la construcción de un ambiente de negocios atractivo para que la inversión generen mejores oportunidades en México y Estados Unidos. Además, apoyamos a las mujeres para que lleguen a puestos de alta dirección, gracias a políticas que estamos promoviendo”.

Flores también dice que “Las mujeres hemos avanzado mucho, pero todavía no lo suficiente. Hay que hacer ruido con los tacones y no estar calladitas, dar ideas en voz alta y no en susurros”, y agrega, “obviamente no soy perfecta, hay días buenos en el trabajo, en algunos otros me va muy mal; algunas veces consigo encargarme del súper de mi casa, pero otras veces no me da tiempo para convivir en persona con mi familia, pero siempre busco compensarlo”.

La CEO resaltó que es importante animar a las jóvenes a atreverse a soñar y perseguir sus metas personales. “Es necesario que confíen en sus sus talentos, que se atrevan y dejen de lado los miedos, que no eviten repetir los estereotipos”.

Por último, Mónica destaca la importancia de la educación, la cual debe modificar el discurso hacia los hijos varones. “A las niñas, al igual que a los niños, hay que fomentarles el espíritu de campeón; deben ser aventureras, que tomen riesgos, que no importa si se caen, que lleguen sucias y que jueguen con los carritos. Mientras que a los hombres se les debería de decir que las labores domésticas se comparten, que pueden llorar, que no tiene nada de malo ser sensibles. Es necesario cambiar desde casa esos estereotipos que pueden dañar la visión futura en la toma de decisiones”, concluye.

Sus consejos para alcanzar tus metas:

Apóyate siempre en tu pareja.

Atrévete a soñar y persigue tus metas personales.

Educa a tus hijos varones desde pequeños en temas de igualdad.

Confía en tu talento.





La responsabilidad de ser role model





María Teresa Arnal es la primera mujer que toma las riendas de Google en Latinoamérica. Mariate, como la conocen, asumió el control de la big tech en México en marzo de 2017, en lugar de Lino Cataruzzi.

Tras haber trabajado para Prodigy, Twitter y J. Walter Thompson, además de haber fundado una agencia digital, la directora de origen venezolano no pierde la inercia de sus más de 20 años de experiencia para construir equipos diversos e incluyentes, con el objetivo de nivelar la participación entre hombres y mujeres en el sector tecnológico.

“Mucha gente me lo dice y no es que no sea consciente de la importancia que tiene ser ejemplo para otras, desde el punto de vista de tema del género. Ser un role model conlleva una responsabilidad para las mujeres, para que vean que sí se puede”, comenta Arnal.

La exdirectora de operaciones de Twitter México considera que la vida sí alcanza para distribuirla en la casa y en la oficina. “Es importante que te des un momento para pensar qué es importante en tu vida y lo reflejes en tu agenda. También es importante que te asignes metas a corto plazo y te concentres en ellas”, dice.

Al asumir el control de Google México, la directiva busca, además de acortar la brecha con Silicon Valley, equilibrar la balanza en diversidad y equidad de género. “En Google México veo oportunidades y quiero seguir con el impulso y moverlos al siguiente nivel, involucrando a todo tipo de colaboradores, para generar e igualar las oportunidades de crecimiento”, dice Mariate.

La ingeniera insiste en que la inclusión de la mujer en la economía no es un tema de justicia social, sino de negocios, por lo que llama a las empresas a reflexionar sobre ello. Además, invita a las mujeres a atreverse a utilizar la tecnología a su favor, pues será su gran aliada para abrirse un mundo de oportunidades.

Sus consejos para alcanzar tus metas:

Jamás olvides que eres la única conductora de tu vida.

Rodéate de personas que te aporten y te hagan crecer.

Recuerda que el sacrificio es parte del juego.

Ve tras tus metas.





El éxito no se determina por el género





Graciela Álvarez Hoth es la presidenta de NRGI Broker y fundadora del Grupo Vitesse, empresas especializadas en seguros y finanzas para el sector energético. En sus más de 27 años de carrera profesional ha asesorado a toda clase de empresas de la industria petrolera y ha intervenido en el aseguramiento de los grandes proyectos de infraestructura en México tras la reforma energética.

Para Álvarez Hoth, la constancia y la pasión por el trabajo le permitieron crecer a la par de las empresas contratistas que le daban servicio a las plataformas marinas de Petróleos Mexicanos.

“Yo no creo en las diferencias de género, yo creo que ser mujer fue unas de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Siempre creo que una mujer es capaz de demostrar que tiene la capacidad para hacer las cosas, resolver problemas y entender las necesidades de las actividades que está realizando; eso hace la aceptación con los empresarios”, dice la presidenta de NRGI Broker.

Sin embargo, su mayor reto es poder equilibrar su vida personal con la profesional, “tienes que lograr que tus intereses cohabiten de una manera equilibrada. Es, sin duda, uno de los mayores retos que he enfrentado, pero al final he aprendido a manejar de manera efectiva mi tiempo y lograr ser empresaria, esposa y madre”, afirma.

Álvarez Hoth considera que el éxito no se determina por ser hombre o mujer, se alcanza al trabajar con compromiso, pasión, dedicación, lealtad y profesionalismo en todo lo que realices. “Por ser mujer uno no tiene por qué pensar en limitarse para lograr alcanzar sus propias metas. Los límites solo son internos y propios, nunca del medio donde te tengas que desenvolver”.

Para esta empresaria las mujeres “somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Si somos capaces de dar vida, qué no podemos hacer”.

Sus consejos para alcanzar tus metas:

Ser consistente y perseverante.

No desanimarte cuando te digan "no".

Actualizarte con capacitaciones.

Dar calidez al servicio que ofreces.





El éxito no tiene género, sino un trabajo constante detrás. Y tú, ¿qué estás haciendo a diario para alcanzar tus metas?