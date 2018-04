Moto g6 y Moto e5: los nuevos teléfonos de Motorola

Motorola anunció este jueves los nuevos teléfonos que integran las familias moto g y moto e, los smartphones de gama media moto g6 y moto e5, en un evento celebrado en Sao Paulo (Brasil).

El nuevo miembro de la familia moto g6 cuenta con una pantalla Full HD Max Vision, de 5.7 pulgadas, y un sensor de huellas dactilares, que permite desbloquear el dispositivo.

La compañía implementó un software de imagen que permitirá obtener retratos con calidad de estudio, capturar fotos en blanco y negro o aplicar divertidos filtros faciales con la cámara dual de 5 megapíxeles y 12 megapíxeles.

La familia moto g6 se complementa con el moto g6 plus, con una relación de aspecto de 18:9 y pantalla Full HD Max Vision de 5.9. Este teléfono dispone de la tecnología Dual Autofocus Pixel, para enfocar un punto concreto.

El moto g6 plus permite sacar fotografías nítidas incluso en condiciones de escasa luz, con su apertura f/1.7 y su tamaño de pixel de 1.4um. Además, su sistema de cámara inteligente permite escanear textos, así como detectar y reconocer lugares de referencia u objetos.

Moto g6 play, por su parte, más enfocado al consumo de contenidos audiovisuales, integra una batería de cuatro mil mAh, que ofrece una autonomía de hasta 36 horas, y un procesador de 1.4 GHz.

La familia moto g6 estarán disponibles a partir de mayo a un precio aproximado de cinco mil 700 pesos, el moto g6; seis mil 900 pesos, el moto g6 plus; y cuatro mil 600 pesos, el moto g6 play.

