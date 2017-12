Los objetos del deseo que marcaron el 2017

Caminata minimalista

Gracias a su comodidad, color y diseño, los Yeezys se convirtieron en los favoritos de muchos al acentuar el street style minimalista. Con cinco temporadas desde el 2015 en los aparadores de Adidas, esta colección es una colaboración entre el rapero Kanye West y la marca alemana.

www.adidas.com









De regreso a los 90's

No hay mejor inversión que una GG Belt Bag de Gucci, una de las más vistas por las fashion influencers. En diferentes tonalidades, texturas y con muchos detalles, esta fanny pack también puede usarse cruzada para darle un toque más urbano a tu outfit. Está inspirado en la década de los 90 y juega con la famosa doble G de la casa italiana.

www.gucci.com









Mujer deslumbrante

La colección The Garden of Kalahari de Chopard es un símbolo poético y metafórico. La firma utilizó referencias modernas y florales en piezas únicas que representaron más de ocho meses de arduo trabajo Con la idea de crear un luminoso guipur para despuntar la elegancia femenina. La modelo y actriz Charlize Theron usó los pendientes largos de la exclusiva colección en los Oscars 2017.

www.chopard.com









Orgullo mexicano

La chamarra creada por el diseñador mexicano Anuar Layon con la frase “Mexico is the shit” fue tendencia en el 2016 con las elecciones presidenciales de Estados Unidos y en el festival Corona Capital de la CDMX donde artistas estadounidenses como Jesse Hughes del grupo Eagles of Death Metal la usaron para demostrar su apoyo a la comunidad latina. Ahora, vuelve al radar como apoyo después de los desastres naturales que el país vivió el pasado mes de septiembre. Sin duda, es la prenda perfecta para recordarle al mundo que México es grande.

www.kichink.com/stores/mercadorama

www.mexicouture.mx









Regreso triunfal

Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para los J’ADIOR Slingbacks de DIOR, ya que en los últimos meses han sido los protagonistas del street style. Se trata de una versión millennial de los clásicos Kitten Heels que hacen perfecto juego con faldas de largo midi o incluso con el estilo mom jeans. La mente detrás de este best seller es Maria Grazia Chiuri, quien se ha destacado por ser la primera mujer en ponerse al frente de la mítica marca francesa.

www.dior.com