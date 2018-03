976x659 Azzedine Alaïa: The Couturier. El mundo aún no supera la pérdida de Alaïa, por eso el Design Museum de Londres ha decidido continuar con esta exposición, que fue planeada en colaboración con el mismísimo Alaïa antes de su fallecimiento. El recorrido te llevará a lo largo de su evolución como diseñador. (10 de mayo al 7 de octubre de 2018-Londres)

976x659 Fashioned from Nature. Bolsos hechos de fibra de piña, vestidos de plástico, una capa de plumas de gallo y otras 300 piezas que exploran la relación entre la moda y la naturaleza, serán exhibidas también en el Museo V&A de Londres. Aquí podrás apreciar piezas únicas como el vestido Calvin Klein que Emma Watson usó en la MET Gala del 2016. (21 de abril de 2018 al 27 de enero de 2019-Londres)

976x659 Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Vestimentas papales y accesorios de la sacristía de la Capilla Sixtina, nunca antes vistos fuera del Vaticano, estarán a la vista en el Museo Metropolitano de Nueva York, junto a los vestidos de inspiración bizantina de Chanel y Dolce & Gabbana y la colección de alta costura Garden of Eden de Valentino. (10 de mayo al 8 de octubre de 2018-Nueva York)