Moda con sello latino

Desvelamos una serie de firmas emergentes de México, Perú, Colombia y Venezuela que han demostrado tener potencial desde el inicio de su trayectoria. Ya sea con conceptos autóctonos, ultra minimalistas o simplemente únicos, encontrarás más de un motivo para darle seguimiento a sus creaciones.

Macaria Taller

A poco tiempo de entrar al mercado, Alejandro Carlín eligió a la firma para calzar a las modelos en una de sus pasarelas.



La zapatería fundada en Ciudad de México por Maru Rivero, Daniela Sánchez Navarro y Karla Saval en 2016, se dedica a reinterpretar las necesidades de la mujer dinámica y multifacética, garantizando comodidad y materiales de calidad.

Aquí tendrás la posibilidad de elegir desde el color, textura y diseño que más te gusten con el fin de crear el calzado ad hoc a tu estilo. Una de nuestras colecciones favoritas fue la que incluyó minerales mexicanos en colaboracióncon Oh la Flor!, marca de tocados hechos a mano.





Goldsmith 38, piso 1, Polanco.

www.macariataller.com





Fabiana Pigna





Después de diseñar para varias casas de moda en América Latina y Estados Unidos, creó su firma homónima en 2014. Actualmente reside en Los Ángeles y se enfoca en colecciones cápsula de lujo con formas esculturales y líneas limpias. La caraqueña busca en todo momento alejarse de la moda rápida y del consumo masivo con el fin de establecerse como una marca atemporal. La popelina de algodón es el material estelar de sus obras, ya que es capaz de reflejar elegancia sin necesidad de caer en la opulencia.

Aunque no olvida sus raíces venezolanas, hay una gran influencia japonesa en su impecable estilo, al tener entre sus modelos a seguir a los diseñadores Issey Miyake y Yohji Yamamoto.

Disponible online en www.fabianapigna.com





Salo Shayo

Con prendas que se salen de la norma del diseño mexicano, el artista Salomón Shayo no ha hecho más que sorprender en cada lanzamiento. Su marca se caracteriza por proponer una conexión real con el usuario a través de texturas, olores y estructuras que impacten nuestros sentidos. Cabe señalar que fue seleccionado para participar en el Be Next Showroom para los nuevos diseñadores en París en septiembre 2014.





Puebla 272, int. 1, Roma Norte.

www.saloshayo.com





Avocet Jewelry





Rituales, culturas e historias convergen en esta joyería artesanal, la cual se inspira en reliquias y objetos venerados. Creada por Michelle Goñi en 2012, los accesorios son elaborados en plata, baño de oro y piedras preciosas como rubí, zafiro y turquesa. Los hombres también encontrarán una serie de complementos para darle un plus a sus atuendos, tales como mancuernillas, anillos y pines. Son todo un must have para quienes gustan de lo delicado y elegante.

Adquiere sus creaciones en su showroom en Ciudad de México, así como en la concept store Common People.



Chihuahua 56, Roma Norte.

www.avocetjewelry.com





Ayni





Bajo la dirección de Adriana Cachay y Laerke Skyum, las cuatro letras de su nombre significan “hoy por ti mañana por mí” en lengua quechua, pues su filosofía es promover el estilo de vida sostenible y responsable que practicaban los Incas. Por esta razón, cada una de sus creaciones celebra la tradición textil peruana añadiendo al juego cortes contemporáneos. Las fibras naturales en tonos monocromáticos como la alpaca, son clave para lograr el estilo effortless chic con toques nórdicos y minimalistas que caracteriza a sus propuestas.

Su primera colección se lanzó en París en 2008, y gracias al éxito que tuvo en Europa, ahora también está presente en Estados Unidos y Asia.

Javier Prado Este 4200, Santiago de Surco, Lima, Perú.

Disponible online www.ayni.com.pe





Amor Eterno Artisanal Couture





Las hermanas Paola y Alejandra Rodríguez Esquivel han logrado fusionar moda y tradición en bolsos que toda mexicana trendsetter deseará tener. El diseño de sus clutches encanta a primera vista con flecos u otras aplicaciones que evocan nuestra cultura con tonos vibrantes. Esto sin olvidar el elemento principal: sus tejidos elaborados por artesanos de Chiapas, Estado de México y Oaxaca.

Además de bolsos pequeños, encontrarás mochilas e identificadores de maleta que se convertirán en tu sello mexicano favorito a la hora de viajar.



Editorial House, Edgar Allan Poe 94, Polanco.

FB/ Amor Eterno Artisanal Couture





Baletti





Colombia no podía faltar en esta lista, y se gana su lugar de la mano de la diseñadora industrial Paloma Ruiz y la administradora de negocios Laura Vásquez. Su mancuerna da por resultado una serie de bolsas que derivan de un versátil modelo llamado Malabar. Es el claro ejemplo de la practicidad estética, pues además de tener un tamaño estándar, puedes cambiar la cubierta para lograr un bolso con infinitas combinaciones de color o con gráficos originales.

Cada bolso Malabar está confeccionado a mano en cuero italiano, además son perfectos para el día o la noche.

De venta online en www.balettishop.com





Con sólida trayectoria



Quienes ya se han posicionado a nivel global con un concepto que pone en alto a sus respectivas culturas.

Anndra Neen

Las hermanas mexicanas Phoebe y Annette Stephens no dejan de sorprender con sus colecciones elaboradas con una mezcla de metales inspiradas en antiguas técnicas metalúrgicas de nuestro país.

www.anndraneen.com

Johanna Ortiz

Fue galardonada con el Premio Cromos de la Moda en 2014 y ha cautivado a it girls como Olivia Palermo con su destreza para unir de forma contemporánea la artesanía y la técnica de Colombia.

www.johannaortiz.co

Yliana Yepez

Nació en París y creció en Venezuela, actualmente reside en Nueva York donde crea su línea de carteras Made in Italy de vibrantes colores que ya han lucido celebridades como Cara Delevingne y Olivia Palermo.

www.ylianayepez.com