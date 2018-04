De aquelarres y demonios: así es el coctel que representará a México

Ciudad de México

Los cocteles son para mujeres o son para los que no saben tomar: esa es la idea popular que se tiene de la coctelería, sin embargo Ana Herrera, una mixóloga que representará a México en una competencia internacional quiere cambiar eso.

Con su trago, llamado Devil Woman, Ana pretende demostrar la fuerza que las mujeres tienen, lo complicado que puede ser la coctelería y que un trago color rosita puede engañarte, pues “los cocteles no tienen género” y hechizarte desde el primer instante, tal y como sucedió con los jueces de Bacardy Legacy que la eligieron como la representante mexicana y una de las dos participantes mujeres en concursar a nivel mundial por el premio como mejor bartender.

TE RECOMENDAMOS: Estos son los tres mejores bares de México

“Esta es la primera competencia la que participo y no iba con la idea de ganar o no, sino con la idea de aprender y eso me emociona. Cuando quedé como semifinalista nacional me dejó ver lo que soy capaz de hacer si me lo permito”, dijo Ana en entrevista.

Del 26 de abril y hasta el dos de mayo, 34 competidores de alrededor del mundo presentarán en la Ciudad de México sus mejores creaciones antes jueces expertos en coctelería para que puedan escoger quién es el mejor y Ana intentará cautivarlos con una combinación de Martini extra seco, Campari italiano,n Bacardi Carta Blanca y un poco de oleo saccharum –un jarabe hecho con la cáscara de naranja.

[El coctel creado por Ana Herrera. Foto: Mariana R. Fomperosa]



A primera vista, el resultado es un tierno y delicado coctel adornado con lo que pareciera un pétalo de alguna flor, pero no es sino hasta que lo muerdes que entiendes la fuerza que Ana quiso plasmar en su trago: un toque inesperado de una cebolla encurtida en jamaica y vinagre hace que tus papilas se dilaten y percibas la intensidad de vermouth, del ron y el sabor avinagrado termina por redondear la experiencia.

“Devil Woman evolucionó a ser algo súper fuerte, con una imagen sutil pero que resulta ser fuerte. Es abrazar a estas mujeres que lo han logrado en silencio y tienen una fuerza y poder que está dejando un legado”, dijo Ana quien explicó que ella entiende la evolución de su trago y de su trabajo como mixóloga como un aquelarre en el que las mujeres la han rodeado, apoyado e impulsado para estar en donde está ahora.

Para llegar a crear Devil Woman, Ana recurrió a la memoria. Específicamente al mejor coctel que ha probado en la vida y que fue justamente en Nueva Orleans. La bartender, que ha trabajado en diversos bares y cafés de Guadalajara y quien estudió fotografía, se inspiró en la canción de Skip Jones “Devil got my woman” para nombrar al que llama, su bebé.

“Estás en la barra, conoces a alguien, le ofreces un coctel, haces que confíe en ti, lo prueba, le gusta y te dice "eres el diablo", porque sabes que te va a pedir otro y otro, ya lo atrapaste. Esa canción cuenta que el diablo se llevó a su mujer y el quisiera ser él para estar con ella, entonces habla de esta parte de apropiarse de alguien, que soy yo misma y ser”, dijo Ana quien se confesó un poco nerviosa de participar contra bartenders de otros países.

Actualmente, puedes probar el Devil Woman en Limantour Polanco, Hanky Panky y La Xampa.









mrf