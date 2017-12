Diccionario en línea 'trolea' a vicepresidente de EU

Con motivo de la aprobación de la reforma fiscal propuesta por el presidente Donald Trump, ayer el vicepresidente Mike Pence dio un discurso en el que agradeció y alabó al mandatario sin cesar durante tres minutos. Este hecho, que ha sido muy criticado, le valió que el diccionario el línea dictionary.com le dedicara un tuit burlón con una definición que, al parecer, le viene como anillo al dedo.

'Sycophant' fue la palabra que utilizaron para referirse al videpresidente, luego de su interminable alabanza al mandatario estadunidense.

Muchos especialistas, analistas y empleados de la Casa Blanca aseguran que Donald Trump tiene una patológica necesidad de aprobación y de alabanza de su propia persona. Y eso tiene sentido luego de atestiguar el discurso en que Mike Pence, en tono servil, dirige sus mejores elogios y agradecimientos al mandatario.

Aquí un video del hecho:

Tars el criticado discurso, dictionary.com aprovechó para vincular al vicepresidente Pence con una definición que se ajusta a la perfección la actitud que asume ante el mandatario de los EU.

There's a word for a person who would praise someone every 12 seconds. https://t.co/FlY8TY3fJa#VP#Pencehttps://t.co/4KMEkV496m