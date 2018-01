“Micro engaño”, la nueva y polémica forma de infidelidad

Ciudad de México

Has hablado con tu ex pareja para recordar una fecha significativa o últimamente te la pasas hablando con uno de tus compañeros de trabajo incluso en días de descanso y hasta altas horas de la noche sin que tu pareja lo sepa, entonces tal vez estés cometiendo un "micro engaño".

De acuerdo con Melanie Schilling, una psicóloga australiana, el “micro engaño” consiste en acciones triviales que sugieren que una persona está emocional o físicamente involucrada con otra persona que no es su pareja, dijo al diario Daily Mail.

“Puedes estar cometiendo un 'micro engaño' si te conectas con la otra persona a través de redes sociales a escondidas, si comparten chistes privados o si tu amigo o amiga tiene un nombre código en tu teléfono”, dijo Schilling.

Según la psicóloga, lo que hace posible el micro engaño no es el simple hecho de hablar con otra persona, sino mantenerlo escondido de tu pareja o inventa excusas para hablar o verse con el otro.

Sin embargo, la descripción de este término, que no es nada nuevo, ocasionó que varios se preguntaran si en realidad se trata de una infidelidad o es una señal de estar en una relación abusiva o incluso, una falta de confianza y comunicación en la pareja.

Dan Savage, columnista experto en relaciones personales, dijo a través de su cuenta de Twitter que el término se refiere más a una relación abusiva y controladora.

“Si alguien se queda de que estás haciendo un “micro engaño”, hay altas probabilidades de que estés hablando con un abusador. Si la persona que se queja es TU pareja, déjala. No te arriesgues a quedar en una relación abusiva”.

Mientras que otros usuarios de Twitter resaltaron que el término no describe mas que la imposibilidad de tener amigos o de ser maduros y tener una buena relación con una ex pareja.

"Buen día, el "micro engaño" o cualquier otra forma de infidelidad depende completamente de los parámetros establecidos por las personas en una relación y no por alguien más, bye.".

"No compro la conversación del "micro engaño", para mí, se trata de que la gente hetero decida no tener conexiones significativas con otras personas que no sean de su género por miedo a reemplazar los sentimientos que tienen por su pareja".

"'¿Alguna vez le has mandado un mensaje a un ex para recordarle un buen momento que compartieron? Micro engaño' O simplemente estás siendo lo suficientemente maduro para estar en una relación monógama y mantener una buena relación con tu ex y atesorar los recuerdos importantes".

